Żabka opanowała nadbałtyckie miejscowości

Obecnie aż 17 sklepów, które zaczynały jako sklepy sezonowe, jest sklepami stałymi. Są wśród nich m.in. placówki w Dziwnówku, Mielnie, Niechorzu czy Rewalu.

Sezonowe sklepy Żabka

Pierwsze modułowe sklepy sezonowe Żabki powstały w 2016 roku nad morzem – w Międzywodziu i Międzyzdrojach. Od początku są one bardzo dobrze postrzegane przez klientów i współpracujących z siecią franczyzobiorców, dlatego co roku Żabka rozwija ten koncept. Sklepy sezonowe sieci Żabka to zarówno placówki stacjonarne, jak i te zlokalizowane w specjalnie postawionych pawilonach. Sieć rozwija koncept w miejscowościach letniskowo-turystycznych, które klienci wybierają jako cel swoich wakacyjnych urlopów czy weekendowych wycieczek.