Żabka otworzyła sklep całkowicie zasilany zieloną energią

Żabka otworzyła innowacyjny sklep, fot. mat. pras.

Fotowoltaika i wykorzystanie technologii kropek kwantowych, podłoga kinetyczna zamieniająca kroki w energię, kostka antysmogowa uzupełniona zieloną ścianą roślin pochłaniającą kurz i smog – to tylko niektóre z innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Żabce przy ul. Lewandów 46H w Warszawie. Przed sklepem znajduje się także EKOmat oraz stacja ładowania aut elektrycznych.

– Pierwsza, w 100% zasilana zieloną energią Żabka, którą otworzyliśmy w Warszawie. Sklep będzie pełnił rolę naszego laboratorium, w którym zamierzamy testować przyjazne środowisku rozwiązania, pokazując w jakim kierunku będzie rozwijać się przyszłość handlu – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Technologie zastosowane przez Żabkę w sklepie na warszawskiej Białołęce skupiają się wokół czterech filarów, takich jak: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze i zielony transport.

- Zainstalowaliśmy w sklepie i w jego otoczeniu ok. 20 różnorodnych rozwiązań sprzyjających środowisku. Są to między innymi: pionierskie rozwiązania, takie jak podłoga kinetyczna czy szyby z kropkami kwantowymi pozyskujące energię z promieni słonecznych. Staraliśmy się również wyposażyć sklep w jak najbardziej ekologiczny sposób – wykorzystaliśmy w nim meble z recyklingu czy zbudowaliśmy ścianę z butelek z plastiku zebranych przez osoby pracujące przy tym projekcie. Jako pierwsi testujemy te rozwiązania nie tylko w handlu, ale i na świecie – dodaje Adam Manikowski, wiceprezes zarządu firmy Żabka Polska.

Na dachu sklepu zamontowano 40 paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo placówka korzysta z technologii kwantowej – kropki kwantowe są elementem sklepowych szyb. Dzięki nim można pozyskać energię słoneczną, padającą na przezroczyste na pierwszy rzut oka okna oraz w sposób naturalny oświetlić sklep. Rozwiązanie to Żabka będzie posiadać, jako nieliczna spółka na świecie – obecnie sieć będzie trzecim podmiotem w skali świata i drugim w Polsce. Nigdzie w Polsce nie znajdziemy też podłogi kinetycznej, zamieniającej każdy wykonany na niej krok w energię elektryczną. Energia pochodząca z kroków wykonanych po zamontowanej w placówce posadzce kinetycznej wspomaga zasilanie zainstalowanych w sklepie urządzeń. Podłoga w Żabce wykorzystuje nowoczesną technologię płyt naciskowych, która zamienia każdy krok w przyjazną środowisku energię. To druga taka instalacja w sieci handlowej w Europie.

Inteligentne drzwi lodówki to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, wyprodukowane specjalnie dla Żabki. Ograniczają one ilość ulatniającej się energii. Wystarczy przyłożyć dłoń i żaluzjowe drzwi otworzą się – to wielka wygoda, a jednocześnie oszczędność energii.

W sklepie są także inteligentne etykiety elektroniczne, tzw. cenówki, oraz inteligentne ekrany digital signage, będące cyfrowym odpowiednikiem dotychczas stosowanych plakatów. Oba rozwiązania zasilane są zieloną energią, dodatkowo pozwalają na oszczędność papieru.

Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci sieci – przed sklepem stanęła ekologiczna ławka solarna, dzięki której można naładować swój telefon.

W Żabce zastosowano także ścianę do pomieszczenia technicznego z 1000 butelek PET po napojach (to aż 14 kg plastiku), zebranych przez projektantów sklepu.