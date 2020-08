Żabka stworzyła Centrum Wsparcia Franczyzobiorców

W 2019 r. sieć Żabka powołała Centrum Wsparcia Franczyzobiorców (CWF), specjalną jednostkę dedykowaną przedsiębiorcom prowadzącym sklepy pod jej szyldem. CWF dostarcza franczyzobiorcom wsparcia w kluczowych procesach biznesowych poprzez reagowanie na ich bieżące zapytania. Ponad 4800 franczyzobiorców może się do niego zgłosić przez cały tydzień z niemal każdą sprawą związaną z działaniem ich sklepów.

Pomoc w każdym temacie i momencie

Każdego miesiąca do Centrum Wsparcia Franczyzobiorców trafia około 16 tysięcy spraw, które rozwiązywane są średnio w niewiele ponad dobę od momentu skierowania zapytania do jednostki. Wśród głównych obszarów zgłoszeń w ostatnich miesiącach pojawiały się tematy związane z IT, finansami czy zapasami produktowymi. Franczyzobiorcy zwracali się do CWF również w kwestiach dotyczących funkcjonowania placówek w trakcie epidemii Covid-19, w tym w zakresie zapewnienia higienicznych warunków pracy i środków ochrony osobistej czy zatowarowania sklepów. Ta profesjonalna jednostka pozostaje do dyspozycji franczyzobiorców przez siedem dni w tygodniu od 7:00 do 23:00. Mogą się oni skontaktować z konsultantami na różne sposoby: za pośrednictwem maila, telefonicznie, a także poprzez dedykowany formularz. W ostatnim czasie wśród franczyzobiorców przeprowadzono badanie poziomu satysfakcji (NPS) z obsługi telefonicznej. Wynik na poziomie 85 punktów procentowych świadczy o bardzo wysokim zadowoleniu z obsługi oraz jakości świadczonych usług przez Centrum Wsparcia Franczyzobiorców.

– To niezwykle pomocna jednostka, bez której już chyba nikt w sieci nie wyobraża sobie funkcjonowania. Nie znam franczyzobiorcy, który nie przyznałby, że jest zadowolony z kontaktu z Centrum Wsparcia Franczyzobiorców. Można się do niego zwrócić w praktycznie każdej kwestii. Konsultanci odpowiadają wyjątkowo sprawnie, umiejętnie pomagając nam w codziennym prowadzeniu sklepów – podkreśla Magdalena Starzyńska, franczyzobiorczyni sklepu Żabka we Włocławku.

W kilku największych miastach działają także interwencyjne grupy serwisowe (IGS), które reagują na pojawiające się w sklepach trudności techniczne, jak na przykład problemy z ekspresem do kawy czy lodówką. Na co dzień franczyzobiorcy Żabki w całej Polsce mogą liczyć również na wsparcie swoich partnerów i managerów ds. sprzedaży, z którymi w każdym momencie mogą skontaktować się z prośbą o poradę czy wyjaśnienie niezrozumiałej kwestii. Wielu partnerów odwiedza sklepy, którymi się opiekuje, nie tylko w ramach obowiązkowych wizyt, ale przyjeżdża do danej placówki na prośbę franczyzobiorcy. – Dzięki tym wszystkim osobom i jednostkom, takim jak Centrum Wsparcia Franczyzobiorców czy Partnerzy, nie mamy poczucia, że jesteśmy w naszym biznesie pozostawieni sami sobie – dodaje Magdalena Starzyńska, która prowadzi swoją Żabkę już blisko 11 lat.