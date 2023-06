Żabka szkoli nie tylko franczyzobiorców

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, finansów i marketingu oraz nabędą umiejętności miękkie (np. zarządzanie zespołem). Inicjatywa realizowana jest w ramach programu „Studium Przedsiębiorczości” prowadzonego przez sieć Żabka.

ABC Biznesu – podstawy własnej działalności

– Rozwijamy szereg inicjatyw edukacyjnych poświęconych przedsiębiorczości. Dzielimy się swoją ekspercką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, także z osobami młodymi. Przedsiębiorczość to postawa, która jest przydatna nie tylko w pracy i we własnym biznesie, ale jest także niezwykle cenna na co dzień, w innych sferach życia. Można rozwinąć w sobie te predyspozycje czy wzmocnić poszczególne umiejętności w procesie edukacji, na takich kierunkach jak ten, który stworzyliśmy wspólnie z TEB Edukacja. Dzięki temu przyszli przedsiębiorcy będą mogli bardziej świadomie budować swój biznes w wybranym modelu – zaznacza dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska Przemysław Kijewski.

„ABC Biznesu – podstawy własnej działalności” to dziesięciomiesięczny (dwusemestralny) kierunek realizowany w trybie online. W trakcie nauki uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, finansów oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto zdobędą umiejętność tworzenia biznesplanu, budowania wizerunku marki i prowadzenia kampanii marketingowych. Podczas zajęć zrealizowane zostaną moduły z zakresu budowania zespołów oraz doboru modelu prowadzenia własnego biznesu (m.in. franczyza jako jeden z najbezpieczniejszych modeli biznesowych).

Wśród wykładowców znajdą się pracownicy i współpracownicy Żabki, w tym Jacek Urbański - Manager ds. Szkoleń Rozwojowych w Żabka Polska czy Mikołaj Szyc - Acceleration Specialist z Żabka Future.

– W sieci szkół TEB Edukacja kształcimy na ponad 90 kierunkach, w bardzo zróżnicowanych branżach (m.in. kosmetycznej, medycznej, weterynaryjnej czy Art & Design). W odpowiedzi na potrzeby osób, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz dzięki współpracy z Żabka Polska powstał kierunek „ABC Biznesu – podstawy własnej działalności” – mówi Julita Plura-Broniszewska, Product manager TEB Edukacja. - W procesie tworzenia ww. kierunku wykorzystane zostało praktyczne doświadczenie jednego z największych franczyzodawców w kraju oraz blisko trzydziestoletnie doświadczenie TEB Edukacja w kształceniu dostosowanym zarówno do oczekiwań słuchaczy, jak i do potrzeb rynku pracy. Dzięki zajęciom z praktykami słuchacze będą mieli możliwość skorzystania z rozwiązań sprawdzonych w realnych warunkach rynkowych - dodaje

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o przebiegu kształcenia na kursie „ABC Biznesu – podstawy własnej działalności”, zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, a także dyplom ukończenia kierunku sygnowany przez TEB Edukacja oraz Żabka Polska.

Na kurs „ABC Biznesu – podstawy własnej działalności” zapisać się można pod adresem: https://teb.pl/kierunki/d/abc-biznesu-podstawy-wlasnej-dzialalnosci-online/

Żabka na rzecz edukacji nt. przedsiębiorczości

W 2022 r. sieć powołała program „Studium Przedsiębiorczości” skierowany przede wszystkim do młodych osób, w tym studentów wyższych uczelni oraz organizacji rządowych i pozarządowych. W jego ramach Żabka nawiązała współpracę z kilkunastoma uczelniami czy lokalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości.

Studium obejmuje zajęcia stacjonarne i online prowadzone przez ekspertów Żabki z różnych obszarów przedsiębiorczości. Jego założeniem jest rozwój wiedzy o przedsiębiorczości oraz budowanie znajomości tematyki własnej działalności między innymi w środowisku studenckim.

W ub.r. sieć realizowała współpracę z 14 uczelniami wyższymi i szkołą policealną, wśród nich z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach czy Politechniką Koszalińską. W tym roku sieć kontynuuje współpracę z wybranymi uczelniami, w tym w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości Akademii Biznesu we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu czy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Żabka szkoli franczyzobiorców

Sieć stawia również mocno na edukację swoich franczyzobiorców. W br. powołała do życia „Akademię Przedsiębiorczości” - jej założeniem jest podnoszenie umiejętności współpracujących z nią przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sklepu, zarządzania zespołem czy kompetencji komercyjnych. Projekt prowadzony jest w ramach Partnerstwa Strategicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Moniką Ferreirą, autorką projektu i metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, Founding Partnerem w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Na zakończenie franczyzobiorcy - uczestnicy projektu, otrzymują specjalny certyfikat.

W procesie rekrutacji przystępujący do sieci nowi przedsiębiorcy odbywają kilkunastodniowe szkolenie w sklepie trenerskim, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i wiedzy. W trakcie poruszane są różne zagadnienia, w tym dotyczące zarządzania, sprzedaży, finansów, obsługi klienta, kadr czy IT. Dalej franczyzobiorcy korzystają ze specjalnej platformy rozwojowej, zawierającej szkolenia i webinaria zwiększające ich wiedzę oraz umiejętności biznesowe czy menedżerskie. Korzystają również z opieki Trenera i Partnera ds. szkoleń.