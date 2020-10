Żabka testuje gospodarkę o obiegu zamkniętym dla marki własnej

Żabka zachęca klientów i franczyzobiorców do zbiórki plastikowych butelek, wdrażając rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla marki własnej. Akcja ma charakter pilotażowy i jest prowadzona w 23 warszawskich sklepach. Z zebranych opakowań powstaną butelki wody mineralnej marki własnej OD NOWA.

- Zachęcamy mieszkańców dwóch dzielnic Warszawy – Pragi Północ i Południe – by przy okazji zakupów w Żabce, przynosili do sklepu puste opakowania po napojach. Plastik trafi ponownie na rynek w postaci butelki wody mineralnej OD NOWA. Mamy również nadzieję, że dzięki naszej akcji klienci wyrobią w sobie nawyk oddawania do sklepu pustych plastikowych butelek, tak jak robią to już ze zwrotnymi butelkami szklanymi – mówi Anna Gorączka, green officer w firmie Żabka Polska.

Akcja ma charakter pilotażowy i biorą w niej udział 23 sklepy Żabka zlokalizowane na terenie dwóch warszawskich dzielnic – Praga Północ i Praga Południe. W placówkach tych staną specjalne kosze, do których warszawiacy, przy okazji zakupów, mogą wrzucić przyniesione opakowania po napojach.

Klienci, którzy wezmą udział w projekcie, zostaną nagrodzeni dodatkowymi punktami lojalnościowymi, czyli tzw. żappsami – 10 żappsów za każdą przyniesioną pustą butelkę plastikową.

Zebrany w sklepach Żabka surowiec zostanie przekazany do sortowni Lekaro, a stamtąd zostanie przetransportowany do zakładu PET Recycling Team w Radomsku należącego do grupy ALPLA.

Żabka wspólnie z franczyzobiorcami zbiera także surowce wtórne.