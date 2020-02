Żabka została... wpłatomatem

Żabka proponuje klientom innowacyjną usługę, fot. materiały prasowe

Żabka, Mastercard oraz First Data, należąca do Fiserv, wprowadzają usługę "Wpłacaj na kartę". Od teraz w każdym sklepie sieci Żabka w Polsce konsumenci mogą wpłacać gotówkę na konto bankowe w terminalach Polcard (First Data) przy użyciu wybranych kart debetowych i kredytowych Mastercard.

– Jesteśmy innowacyjni i otwarci na nowe usługi oferowane w ramach naszej sieci ponad 6000 sklepów. Wspólnie z partnerami technologicznymi odpowiadamy na współczesne wyzwania rynkowe. Teraz Żabka jest już nie tylko bankomatem, w którym można gotówkę wypłacić, ale dzięki naszej nowej usłudze – także wpłatomatem. Przy okazji zakupów posiadacze kart Mastercard będą mogli dokonać wpłaty w każdym sklepie naszej sieci – mówi Anna Grabowska wiceprezes firmy Żabka Polska.

Usługa Wpłacaj na kartę dostępna jest w ponad 6000 sklepów sieci Żabka w całej Polsce, co w porównaniu do 8000 wpłatomatów działających na terenie kraju niemal podwaja liczbę punktów, w których wygodnie i szybko można wpłacić gotówkę na konto.

Przeczytaj także: Na wakacjach Polacy wciąż wolą tradycyjne formy płatności

Aby skorzystać z nowej usługi, klient powinien poinformować kasjera o chęci wpłaty gotówki na konto. Sprzedawca odbiera od klienta pieniądze, które mają trafić na konto, przelicza je i wprowadza odpowiednią kwotę w systemie kasowym. Następnie klient wkłada lub zbliża swoją kartę do terminala i potwierdza transakcję kodem PIN. Podobnie jak przy rejestracji starterów GSM, przy pierwszej transakcji Wpłacaj na kartę, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi, klient musi też podać swoje dane – imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności – legitymując się przy kasie dowodem osobistym lub paszportem. Korzystając z usługi po raz kolejny klient musi okazać kasjerowi dokument tożsamości. Za dokonanie transakcji Żabka nie pobiera prowizji. Po jej realizacji klient otrzymuje od sprzedawcy potwierdzenie wpłaty. Zaksięgowane środki pojawią się na koncie w czasie od kilku do 30 minut od wykonania operacji, czasami dłużej, w zależności od banku-wydawcy karty Mastercard. Jednorazowo w kasie Żabki można wpłacić dowolną kwotę do wysokości 500 zł. Tyle wynosi również dzienny limit wpłaty na kartę w sklepach sieci Żabka.

Usługa Wpłacaj na kartę odpowiada na potrzeby polskich konsumentów, z których większość za zakupy woli już płacić kartą. Są oni też zainteresowani usługą wpłacania gotówki na konto bankowe, co obrazują najnowsze dane NBP dotyczące popularności wpłatomatów. Liczba realizowanych w nich transakcji systematycznie wzrasta i w III kw. 2019 r. przekroczyła 16 mln.