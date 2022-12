Zaczynali w Lublinie, od 5 lat należą do Litwinów. Właśnie sfinalizowali kolejne przejęcie

W przejętych sklepach rozpoczyna się teraz proces ich dopasowania do działalności pod szyldem Stokrotki.

Stokrotka przejęła 13 sklepów

Po spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie, w tym uzyskaniu zgody UOKiK Stokrotka powiększyła się o 13 nowych sklepów w województwie mazowieckim.

– Cieszy nas szybki proces dołączania kolejnych sklepów do naszej sieci. Nowe lokalizacje pozwolą nam wzmocnić naszą markę w województwie mazowieckim i dotrzeć do nowych klientów. Teraz przystępujemy do procesu rebrandingu, czyli przystosowania placówek do standardów obowiązujących w naszej firmie. Kolejnym krokiem będzie otwarcie sklepów pod nowym szyldem, z szeroką ofertą produktów w atrakcyjnych cenach, w której szczególny nacisk położony będzie na artykuły świeże, regionalne oraz produkty marek własnych – mówi Arūnas Zimnickas, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Stokrotki.

Lista nowych sklepów Stokrotka

Lokalizacje nowych placówek to: Belsk Duży, Błędów, Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Jasieniec, Łaskarzew, Maciejowice, Magnuszew, Mogielnica, Osieck, Sobienie-Jeziory, Sobolew oraz Wilga.

Kolejne przejęcie Stokrotki

Dzięki rozwojowi organicznemu i przejęciom Stokrotka kontynuuje szybkie tempo zwiększania liczby stacjonarnych sklepów. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku sfinalizowała transakcję przejęcia innej lokalnej sieci w województwie mazowieckim. Placówki zlokalizowane są w Otwocku, Karczewie, Ząbkach, Józefowie i Kołbieli.

Stokrotka powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 850 sklepów zlokalizowanych w całej Polsce. Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie, otwiera ponad 100 sklepów rocznie w formatach dopasowanych do każdego klienta: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express. Sieć prowadzi także sklep internetowy i jest partnerem w biznesie dla franczyzobiorców. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.