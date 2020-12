Zakupy w Żabce jako jedna z opcji benefitów na MyBenefit

fot. MyBenefit

Użytkownicy Kafeterii benefitów pracowniczych MyBenefit za zakupy w ponad 6,6 tys. sklepów Żabka mogą zapłacić kodem kreskowym na wyświetlaczu smartfona lub w formie tradycyjnego wydruku.

MyBenefit zarządza platformą benefitów pozapłacowych, z których dziś korzysta prawie 0,5 mln użytkowników. Za jej pośrednictwem pracownik sam wybiera benefity odpowiadające jego potrzebom i zainteresowaniom.

Teraz pracodawcy mogą dofinansować zakupy dokonywane w małych sklepach, blisko domu, należących do sieci Żabka, bo sieć została nowym dostawcą benefitów na platformie kafeteryjnej MyBenefit.

- Dzięki kodom dostępnym online na platformie MyBenefit pracownicy firm będą mogli wykorzystać środki przyznawane przez pracodawców do zakupu produktów z naszej oferty - mówi Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w firmie Żabka Polska.

– Cieszymy się, że poszerzyliśmy ofertę świadczeń pozapłacowych o możliwość realizacji zakupów w sieci Żabka i tym samym wspieramy pracowników, którzy aktualnie pracują w trybie home office, w realizacji codziennych zakupów - mówi Robert Bogacki, członek zarządu MyBenefit.

Do platformy kafeteryjnej MyBenefit co miesiąc dołącza od kilku do kilkunastu pracodawców. Wybór benefitów jest w pełni automatyczny, a cały proces odbywa się online.