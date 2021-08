ZPP: Sieć Auchan zapłaciła podatek CIT stanowiący zaledwie 0,004% przychodów

Sieć handlowa Auchan w latach 2015-2019 uzyskała przychody przekraczające 51 mld zł, a odprowadziła niespełna 1,8 mln zł podatku; fot. shutterstock

Zapłacony przez jedną z francuskich sieci handlowych podatek CIT stanowi zaledwie 0,004% przychodów spółki – wynika z opublikowanego w czwartek raportu ZPP.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował w czwartek raport pt. "Francuskie firmy w Polsce". Wskazuje w nim, że wiele francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Na przykład sieć handlowa Auchan w latach 2015-2019 uzyskała przychody przekraczające 51 mld zł, a odprowadziła niespełna 1,8 mln zł podatku. To 0,004 proc. przychodów sieci.

"Jest to sytuacja z naszego punktu widzenia absolutnie niedopuszczalna. Francuscy inwestorzy zrobili w Polsce wiele dobrego, ale korzystają z dostępu do dużego rynku i używają naszej infrastruktury jak wszystkie inne podmioty. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby sponsorował im to polski podatnik" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

W swoim raporcie ZPP zwraca uwagę, że niektóre z nich w ostatnich latach otrzymywały od polskich instytucji państwowych pomoc publiczną o znacznie większej wartości, niż odprowadzony przez te podmioty podatek CIT. Przykładem może być Orange Polska, która to firma w latach 2015-2019 zapłaciła nieco ponad 77 mln zł podatku CIT a uzyskała pomoc publiczną przekraczającą 766 mln zł.

"Nasz poprzedni raport ukazujący problemy polskich firm we Francji objawił skalę problemów, z jakimi spotykają się rodzimi przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Francji. Nieprawidłowości i protekcjonistyczne działania francuskiej administracji skłoniły nas do zbadania, na jakie otoczenie prawno-biznesowe mogą liczyć francuskie firmy w Polsce. Okazało się, że jest to zupełnie inna rzeczywistość" - powiedział Cezary Kaźmierczak.

ZPP w swoim raporcie zwraca uwagę, że 62 proc. podatników CIT w Polsce nie płaci podatku w ogóle, a za niemal 1/3 wpływów z tytułu CIT odpowiada dziewięć największych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.