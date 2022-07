Zwolnienia grupowe w Eurocashu. Ponad 600 osób straci pracę

Trwa reorganizacja Eurocashu

- Część biznesów Eurocash jest w trakcie zmian organizacyjnych. Na mocy konsultacji i nowego porozumienia zawartego w lipcu 2022 r. ze związkami zawodowymi, do 2024 r. rozwiążemy lub zmodyfikujemy stosunki pracy z Pracownikami z różnych jednostek biznesowych. Zgodnie z porozumieniem, będzie to maksymalnie 610 osób w całej Grupie, w całej Polsce (Grupa Eurocash zatrudnia ponad 20 tys. pracowników). Na ten moment nie możemy jednoznacznie wskazać, których jednostek konkretnie będzie dotyczył program zwolnień. Będziemy elastycznie reagować na sytuację, zachowując redukcję etatów na najniższym możliwym poziomie. Zgodnie z praktyką przyjętą w firmie, na nowe stanowiska rekrutujemy zazwyczaj w pierwszej kolejności osoby dotychczas u nas pracujące. Oznacza to, że dla części pracowników w praktyce kolejne dwa lata mogą oznaczać zmianę zakresu obowiązków - poinformował Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

Zawirowania ekonomiczne wpływają na Eurocash

W ostatnim raporcie finansowym za I kwartał br., spółka prognozowała, że w najbliższym czasie możliwe będą dla niej drastyczne skutki ekonomiczne. - W krótkim terminie (do 1 roku) nastąpi spadek importu i eksportu z/do Rosji i Ukrainy, wzrost konsumpcji publicznej i prywatnej, wzrost podaży pracowników (zwłaszcza kobiet), spadek inwestycji, osłabienie złotówki, wzrost cen energii, paliwa, gazu i produktów płodów rolnych (importowanych w dużych ilościach z Rosji lub Ukrainy) oraz spowolnienie gospodarcze w Europie. Możemy zatem oczekiwać w krótkim terminie wzrostu sprzedaży i jednoczesnego wzrostu cen - podał Eurocash w maju br.

- W tzw. średnim terminie utrzymywać się będzie inflacją, możliwe są też potencjalne spadkami sprzedaży, ale jednocześnie spółka spodziewa się dość korzystnej sytuacji na rynku pracy i otoczenia rynkowego pozwalającego na osiąganie wyższych niż zwykle marż. Popyt w branży, w której działa spółka wydaje się odporny na takie wydarzenia, jak wojna w państwie sąsiednim - czytamy w ostatnim raporcie Eurocash.

Wyniki Eurocash w I kwartale br.

Grupa Eurocash w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła 6,5 mld zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 12 proc. Sklep internetowy Frisco.pl zanotował wzrost sprzedaży o 43 proc.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 6,53 mld zł i były o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Grupa miała w I kwartale 50 mln zł straty netto. Było to mniej niż rok wcześniej, kiedy strata wyniosła 71 mln zł.

Na ratunek delikatesom, zmiany w wewnętrznej strukturze

Grupa Eurocash dużo uwagi poświęca remodelingowi sieci supermarketów Delikatesy Centrum. Jak podała dzisiaj spółka, od początku projektu, który wystartował w połowie 2021 r., remodeling sieci objął już niemal 170 placówek. Remodelowane sklepy odnotowują wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie – ponad 18 proc. rok do roku – i 8 proc. wzrost liczby transakcji.



W czerwcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurocash podjęło z kolei decyzję o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz spółki zależnej. Chodzi o sieć sklepów franczyzowych ABC.

Jak czytamy w uchwałach podjętych podczas ZWZA 30 czerwca, chodzi o zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło także zgodę na przejęcie przez podmiot zależny wszelkich zobowiązań związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez spółkę w ramach ZCP.

Ponadto, akcjonariusze Eurocash zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2021 rok, w kwocie 137 mln zł, na kapitał zapasowy.

Zmiany w zarządzie rozmowy z inwestorem

Według naszych źródeł w pewnym zawieszeniu trwają rozmowy na temat dalszych inwestycji Maxima Grupe w polski rynek handlu detalicznego. Jak dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, Maxima mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum. Czy zwolnienia grupowe mogą być przygotowaniem do tej transakcji?

Przypomnijmy: pod koniec ub.r. dotychczasowy prezes Eurocashu Luis Amaral zrezygnował z funkcji i przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem Eurocashu został Paweł Surówka. W zarządzie pojawili się Dariusz Stolarczyk oraz Tomasz Polański.