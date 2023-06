Henkell Freixenet Polska chce kształcić ekspertów i uruchamia dedykowane studia

Pasja i biznes

Skąd pomysł na uruchomienie takiego kierunku studiów? Analitycy uznają Polskę za jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków wina. Od kilku lat mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem kultury winiarskiej. Polacy piją coraz więcej wina, coraz więcej o nim wiedzą i chcą pogłębiać tę wiedzę. Przybywa u nas zarówno importerów, jak i winnic. Ale gdy pasję chcemy zamienić w biznes, trzeba już profesjonalnej edukacji.

– Z jednej strony winiarstwo to piękna i można przy tym powiedzieć, że nawet romantyczna dziedzina życia, ale z drugiej strony to też biznes, który zapewnia miejsca pracy wielu ludziom na całym świecie. Chcemy zatem pokazać, jak wygląda on od środka – tłumaczy Tomasz Potrzebowski, Ekspert Rynku Wina w firmie Henkell Freixenet Polska, opiekun kierunku.

Dla kogo?

Studia podyplomowe „Winiarstwo - pasjonujący biznes” na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem wina i rozwijaniem swojej kariery zawodowej w tym obszarze.

– Zapraszamy pracowników sektora HoReCa – kelnerów, sommelierów, managerów barów i restauracji. Zapraszamy pracowników sieci handlowych – kupców, kierowników kategorii, asystentów. Zapraszamy również przedstawicieli i doradców handlowych, a także importerów i właścicieli firm dystrybucyjnych. To grono jest więc bardzo szerokie – mówi Tomasz Potrzebowski.

Warto podkreślić, że to też studia idealne dla pasjonatów, którzy chcą po prostu zgłębiać tajniki świata wina, oraz tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale już są zainteresowani biznesem winiarskim.

Nie tylko teoria

W trakcie dwóch semestrów (10 zjazdów, 170 godzin nauki) przekazana zostanie bardzo konkretna wiedza. Studenci mają zrozumieć zasady działania polskiego oraz światowych rynków winiarskich, poznać regulacje prawne obowiązujące na rynku wina w Polsce i Unii Europejskiej, zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę - popartą konkretnymi przykładami - w zakresie wiedzy o winie, regionach winiarskich. W programie jest także zgłębianie tajników profesjonalnej analizy sensorycznej i degustacji wina.

Duży nacisk będzie położony na zarządzanie i sprzedaż. – Zależy nam, aby nasi studenci zyskali świadomość, jakie zmiany można wdrażać w swoich firmach, żeby efektywniej i nowocześnie zarządzać produktami i markami alkoholowymi. Wytłumaczymy, czym jest skuteczna sprzedaż, marketing i trade marketing – mówi Anna Pawłowska-Kruzińska, Szefowa Działu Rozwoju Biznesu i Komunikacji w firmie Henkell Freixenet Polska.

Co ważne, program tych podyplomowych studiów obejmuje także wizyty studyjne. Studenci będą uczestniczyć w trzech zjazdach poza uczelnią. Do swojej toruńskiej siedziby zaprosi firma Henkell Freixenet Polska, a także winnica Bona Terra w Lipnie. Chętni będą mogli także polecieć do Hiszpanii, do winnic prowadzonych przez Grupę Henkell Freixenet.

Wykładowcami będą eksperci zarówno z Polski, jak i z innych zakątków globu.

Wszystkie szczegóły tutaj.

Partnerem światowy lider

Partner studiów – toruńska firma Henkell Freixenet Polska – jest częścią międzynarodowej Grupy Henkell Freixenet, światowego lidera w kategorii win musujących. Najważniejsze marki w jej portfolio to Freixenet (nr 1 na świecie), Mionetto Prosecco (nr 1 w kategorii prosecco w Polsce) oraz Gin Lubuski (nr 1 na rynku ginu w Polsce).

Henkell Freixenet Polska posiada bogate zaplecze technologiczne i produkcyjne, z którego potencjału korzysta wiele firm siostrzanych. Jest też ważnym eksporterem swoich produktów do wielu krajów Europy, Azji, Ameryki i Afryki, a także importerem i dystrybutorem najlepszych win z całego świata.

Firma posiada własne winnice w najważniejszych winiarskich krajach świat – m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a także w Anglii, USA, Argentynie oraz Meksyku.