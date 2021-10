Najnowsze notowania

Opcje do wyboru:



Koszyk 50 produktów - zestawienie obejmuje podstawowe ilości i gramatury wszystkich produktów wskazanych marek (odpowiednio 1 sztuka, 1 kilogram) lub zamienników tylko wtedy, gdy dana marka nie występuje w danej sieci

Koszyk portalu dlahandlu.pl - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury produktów, dzięki czemu wpływ każdego produktu na ostateczną wartość koszyka jest bardziej zrównoważony (zastosowane przeliczniki są wyświetlone obok nazwy każdego produktu)

uwzględnij zamienniki jeśli dostępne - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku ceny ich popularnych zamienników wymienionych w komentarzu

zastąp towar średnią ceną - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku średnią cenę danego produktu ze wszystkich sklepów wyliczoną na podstawie notowań z ostatniego miesiąca

od najtańszego - kolejność sklepów w zestawieniu zależna od wartości koszyka, od lewej strony są wyświetlane wartości najniższe, w przypadku dużej liczby sklepów w zestawieniu konieczne jest użycie suwaka do przewijania tabeli

wg nazwy sklepów - kolejność alfabetyczna

archiwum notowań (opcja dostępna po wybraniu konkretnego sklepu w konkretnej lokalizacji) - możliwość stworzenia własnego zestawienia obejmującego dowolnie wybrane historyczne wartości koszyka dla danego sklepu (np. zestawienie aktualne i zestawienie sprzed miesiąca lub sprzed roku)

Legenda:



9,99* cena towaru z komentarzem, po najechaniu myszką na symbol widoczny obok ceny wyświetla się pełna treść komentarza 9,99 najniższa cena danego produktu w zestawieniu 9,99 najwyższa cena danego produktu w zestawieniu

Opis projektu:



"Koszyk cenowy" to wspólny projekt portali DlaHandlu.pl oraz PortalSpożywczy.pl, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych).



Do porównania cen w sklepach różnych formatów wybraliśmy 50 najpopularniejszych produktów w najpopularniejszych gramaturach. Najtańszy Koszyk został skrócony do 40 produktów z wyłączeniem mięs i chemii gospodarczej, gdzie kryteria jakościowe mają ogromny wpływ na cenę.



Aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, zdecydowaliśmy się na przeliczanie gramatur produktów występujących na półkach na 1 kg, stworzyliśmy także listę produktów zastępczych na wypadek, gdyby w sklepie nie było towaru wskazanego na liście podstawowej. W związku z tym przy wybranych cenach widoczne są dodatkowe komentarze wyróżnione gwiazdką lub innym symbolem. Stosując jednakowe zasady wobec wszystkich sklepów, zachowujemy pełną porównywalność cen.