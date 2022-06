1 lipca startują zniżki na stacjach Orlen. Jak je zdobyć?

Promocja na paliwa na stacjach ORLEN rozpocznie się 1 lipca br., ale klienci ORLEN VITAY używający aplikacji będą mogli korzystać z rabatów już od 27 czerwca br. Tańsze tankowanie będzie obowiązywało całe wakacje, a więc przez dwa miesiące.

- Kryzys energetyczny i wojna za naszą wschodnią granicą powodują niestabilność na rynkach surowców i doprowadziły m.in. do wzrostu kosztów transportu oraz cen energii, z którymi mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskie. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych klientów, dlatego w ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, aby w tym wymagającym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze. Przygotowaliśmy letnią promocję, która pozwoli kierowcom taniej tankować na naszych stacjach. Wszystkie nasze procesy optymalizacyjne wspierane realnymi działaniami rządu powodują, że ceny paliw w Polsce od tygodni pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej i obecnie są niższe niż w Bułgarii czy Rumunii. Dokładamy starań, aby tak pozostało – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Z letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z wysokim rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na litrze.