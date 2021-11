10 nowych punktów Vision Express po trzech kwartałach br.

4 listopada br. Vision Express otworzył nowy salon w Siedlcach. W ostatnim miesiącu do sieci dołączyły również pierwsze salony otwarte we Władysławowie (powiat ciechanowski) i Łomży. Łącznie to już 229 punktów sprzedaży i usług medycznych marki zlokalizowanych w ponad 120 miastach w Polsce, a w tegorocznych planach Vision Express są jeszcze kolejne otwarcia.