20. urodziny Segafredo Zanetti. Do wygrania 20 nagród

Konkurs startuje już 19 sierpnia i potrwa do 11 września br. Może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

Co trzeba zrobić? Na podstawie wskazanych przez organizatora składników (banan, chilli, sól morska, karmel, ser żółty, cynamon, bazylia, dynia, kurczak, czekolada deserowa, ryż, awokado, biszkopt, ser mascarpone, ziemniaki) należy wybrać dowolne 4 i opracować autorski przepis dowolne danie, deser lub napój z dodatkiem kawy Segafredo. Można używać także dodatkowych składników, które nie znalazły się na liście.

Treść przepisu oraz zdjęcie wykonanej potrawy wraz z użytą do niego kawą uczestnicy powinni wkleić w komentarzu pod postem konkursowym, który pojawi się 19 sierpnia na facebookowym profilu Segafredo Zanetti Poland. Każdy może zgłosić maksymalnie trzy przepisy – po jednym z kategorii danie, deser czy napój.

Organizator przewiduje trzy nagrody główne (1. Ekspres do kawy o wartości brutto 7441,50 zł, 2 kg kawy z linii Caffee Crema Segafredo oraz gadżety; 2. Ekspres do kawy o wartości 1299 zł brutto, Szkolenie Alternative Coffee Brewing, 2 kg kawy z linii Caffee Crema Segafredo i gadżety; 3. Ekspres do kawy o wartości 1299 zł brutto, Szkolenie Barista Skills Advanced, 2 kg kawy z linii Caffee Crema Segafredo i gadżety) oraz 17 wyróżnień. Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone podczas eventu z okazji 20-lecia Segafredo w Warszawie.