21 kwietnia debiut drogerii dm w Polsce. Wabikiem mają być najniższe ceny

Z okazji otwarcia detalista zaplanował dodatkowo dla klientów 15% rabatu powitalnego na wszystkie zakupy oraz żel pod prysznic marki własnej Balea w prezencie z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Wrocławia. Co więcej, w dniach 21-23 kwietnia przed drogerią na odwiedzających dm czekać będzie bezpłatny poczęstunek oraz szereg atrakcji dla rodzin z dziećmi. Na potrzeby nowo otwartej lokalizacji dm zatrudnił kilkunastu pracowników.

- Każde otwarcie nowego sklepu to dla nas ekscytujący moment, bo możemy spotkać się z naszymi klientami osobiście i zaprosić ich do świata marek dm. Tym razem to podwójne święto, bo debiutujemy w Polsce, we Wrocławiu, który jest jednocześnie siedzibą firmy. W drogeriach dm liczy się człowiek i to jest nasza myśl przewodnia. Mamy nadzieję, że wrocławianie przekonają się o tym, odwiedzając nasz sklep stacjonarny i sklep online. Wierzymy, że kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwoli im poczuć, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze – mówi Markus Trojansky General Manager w Polsce.

Dm chce zagwarantować niskie ceny

Bardzo ciekawie prezentuje się polityka cenowa drogerii. - „Zawsze korzystnie” to najważniejsze przesłanie dm, które daje klientom gwarancję trwałej, zawsze korzystnej ceny, bez czekania na promocje. Ten unikatowy koncept jest jednocześnie znakiem rozpoznawczym detalisty w pozostałych krajach. - Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne – tłumaczy Markus Trojansky.

Powierzchnia sali sprzedaży nowej drogerii dm wynosi około 520 m2. Drogeria zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w przewijak dla dzieci, toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 13 krajach europejskich.