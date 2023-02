23,5 mln zł przychodów Kubota w 2022 roku

Do końca czwartego kwartału 2022 r. Kubota S.A. wygenerowała narastająco 23.475.262,39 zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, co stanowi wzrost o 135 proc. względem okresu porównywalnego w roku poprzednim. W samym czwartym kwartale spółka wygenerowała 4.024.398,56 zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, co w porównaniu z samym czwartym kwartałem 2021 r. stanowi wzrost o ponad 20 proc. - podała firma w komunikacie.