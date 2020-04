23 mln zł dofinansowania na koszty pracownicze dla CCC w ramach tarczy antykryzysowej

CCC skorzytało z rządowego wsparcia, fot. materiały prasowe

- Zgodnie z dotyczącymi nas zapisami ustawy o COVID-19, złożyliśmy wnioski o skorzystanie z mechanizmów pomocowych w obszarze kosztów pracowniczych. Ubiegaliśmy się o pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracownika przez państwo (limit 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku zmniejszenia jego etatu o 1/5 oraz pokrycie przez państwo postojowego w wysokości do 50 proc. płacy minimalnej - poinformowała Gabriela Kahl, dyrektor HR, CCC S.A.

- Wnioski złożyliśmy jako jedni z pierwszych, już 1 kwietnia i zgodnie z 7-dniowym terminem otrzymaliśmy odpowiedź. Co najważniejsze i co ogromnie nas cieszy, jest to odpowiedź pozytywna i skutkuje dofinansowaniem na łącznie 23 mln złotych na kolejne 3 miesiące. Część z tych środków już wpłynęła na nasze konta. Pomoc ta pozwoli na zachowanie kilku tysięcy miejsc pracy, wesprze spółkę finansowo i pozwoli na podejmowanie kolejnych działań antykryzysowych. Na pewno jest to

również sygnał, że mechanizmy antykryzysowe działają, a wsparcie jest realne, więc przedsiębiorcy będą czekać na kolejne propozycje pomocowe. Z naszej strony jest to część działań mających na celu odciążenie kosztów, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń. Analogiczne działania podejmujemy na pozostałych rynkach - mówi Gabriela Kahl.