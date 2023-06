25 sklepów Castoramaw Polsce ma własne instalacje fotowoltaiczne

Obecnie 25 sklepów posiada własne panele fotowoltaiczne. Zastosowanie w nich znajduje również system BMS (Building Management System) automatyzujący procesy sterowania i monitorowania urządzeń sklepowych, gwarantujący oszczędność energii i dokładne raportowanie jej zużycia.

Ambicją Grupy jest też wyeliminowanie składowania odpadów i osiągnięcie 90% recyklingu. Castorama Polska od lat prowadzi akcję “Kwiaty za Elektrograty”, podczas której dwa razy do roku klienci mogą wymienić w sklepach sieci w całym kraju Castoramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na sadzonki kwiatów. W trakcie ostatniej, wiosennej edycji zebrano 497 ton elektroodpadów.



W ciągu roku 46,8% (6,2 miliarda funtów, GBP) całkowitej sprzedaży Grupy pochodziło ze zrównoważonych produktów dla domu i ogrodu (SHP: Sustainable Home Products), co stanowi ponad dwukrotny wzrost od czasu ustanowienia programu w 2011/12. Same tylko produkty oszczędzające energię i wodę stanowiły 10,6% sprzedaży Grupy.



Kingfisher planuje, by do końca 2025 roku 60% całkowitej sprzedaży pochodziło z SHP. Cel ten wynosi 70% dla marek własnych. W Castorama Polska już teraz 39,1% produktów pochodzi z SHP, a w markach własnych aż 50,4%.



Grupa chce, by do 2025 roku, na wyższych stanowiskach kierowniczych pracowało 35% kobiet i na stanowiskach kierowniczych 40%. W tym roku 25,8% liderów wyższego szczebla i 38,9% menedżerów stanowiły kobiety. Celem Castorama Polska jest osiągnięcie wyniku 26% kobiet na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla do 2025 r. Firma chce również osiągnąć proporcję płci 40/60 w zespołach nowych sklepów w 2023.

Ponadto, poszerzono programy praktyk zawodowych, dając młodym ludziom szansę na zdobycie doświadczenia. W Polsce w 2023 roku skorzystało z nich 550 uczestników.