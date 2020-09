30 lat temu ruszył pierwszy sklep IKEA w Polsce

30 lat temu na warszawskim Ursynowie IKEA otworzyła pierwszy sklep w Polsce, Fot. Tomasz Wierzejski Agencja Gazeta, materiały prasowe IKEA

W 1990 roku na warszawskim Ursynowie IKEA otworzyła swój pierwszy sklep w Polsce. To ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla całej marki. Podczas otwarcia obecny jest założyciel firmy, sam Ingvar Kamprad. Sklep miał powierzchnię około 1000 mkw. i był w tamtym czasie prawdopodobnie najmniejszym sklepem IKEA na świecie.

Klienci mieli do dyspozycji ekspozycję kilku gotowych wnętrz. Mebli można było dotykać, siadać na nich, mościć się, sprawdzać, jak bardzo są wygodne. W tamtym czasie nie było to wcale oczywiste – dotychczasowe meblowe ekspozycje były często odgrodzone od klientów taśmą.



– Doskonale pamiętam dzień, w którym otworzyliśmy na warszawskim Ursynowie pierwszy w Polsce sklep IKEA. Był on znacznie mniejszy od tych obecnych jednak i tak przed otwarciem uformowała się ogromna kolejka. Pierwsi klienci nie mieli śmiałości, żeby siadać na wystawowych meblach, było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie, tak samo, jak możliwość kupowania artykułów wyposażenia wnętrz w systemie samoobsługowym. Nowością były również skandynawskie nazwy, które bawiły klientów. Dużą popularnością cieszył się na przykład tapczan NÅRKE – mówi Urszula Wilczak z IKEA Retail w Polsce, dyrektorka regionu IKEA Kraków, w sklepie IKEA na Ursynowie – kasjerka i sprzedawczyni mebli.

W niektórych mieszkaniach do dzisiaj zajdziemy artykuły kupione w sklepie IKEA na Ursynowie – jak stolik LACK, regał IVAR, sofę KLIPPAN albo ówczesny bestseller fotel POÄNG (wszystkie artykuły do dziś są w asortymencie marki) czy niedostępne już produkty jak lampę BRUTTO albo krzesło ÖGLA.



Początki IKEA w Polsce sięgają jednak znacznie wcześniej niż 30 lat, bo aż do lat 60-tych XX wieku, kiedy marka nawiązała pierwszą współpracę z polskim dostawcą. W 1961 roku firma złożyła zamówienie na dostawę krzeseł z giętego drewna bukowego – ÖGLA. Od tej pory Polska zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie globalnej działalności IKEA i jest drugim co do wielkości producentem mebli IKEA na świecie. W 2021 roku marka będzie świętować 60 lat relacji z Polską.