30 pomysłów na świąteczny prezent od Tchibo

Za robienie świątecznych zakupów warto zabrać się z wyprzedzeniem, dzięki czemu nasze podarunki będą lepiej przemyślane. Wybór prezentu powinien zależeć od kontekstu – zainteresowań, upodobań, wieku, charakteru relacji. Podarowanie świetnie dopasowanego prezentu może przynieść i nam, i obdarowanej osobie wiele radości. Tchibo podsuwa 30 pomysłów na świąteczny upominek.

Pomysł na prezent dla pasjonatów gotowania

Nic tak nie daje satysfakcji, jak kosztowanie własnoręcznie przygotowanych ciasteczek, a jeszcze lepiej, kiedy możemy poczęstować nimi naszych bliskich. W Tchibo znajdziemy wiele akcesoriów do wypieków, m.in. wałek do ciasteczek, w zestawie z formą do wycinania (79,99 zł/ 1 szt.), zestaw stempelków do ciastek w różnych wzorach (69,99 zł/ 1 zestaw) czy foremki do ciasteczek (39,99 zł/ 1 zestaw/ 3 sztuki).

Jeśli osoba, której planujemy podarować upominek, jest znana ze świetnego goszczenia innych w swoim domu, możemy pomyśleć o odbarowaniu jej eleganckimi lub praktycznymi elementami zastawy. Dobrym pomysłem może okazać się dzbanek do herbaty (169,99 zł/ 1 szt.) czy szklanka do herbaty z zaparzaczem (49,99 zł/ 1 szt.).

Umilmy zimowe poranki naszym bliskim i podarujmy im piękne miseczki do musli (79,99 zł/ 1 zestaw/ 1 szt.), w których każdy posiłek będzie smakować jeszcze lepiej.

Czy wśród bliskich mamy osobę, dla której sposób podania posiłku jest równie istotny jak sama potrawa? Eleganckie talerze (89,99 zł/ 1 zestaw/ 2 szt.) z najnowszej kolekcji Tchibo mogą sprawić jej wiele radości.

Jednym z najbardziej uniwersalnych świątecznych podarunków będzie z pewnością kubek (39,99 zł/ 1 szt.). Kolorowy, jednolity, ze świątecznym lub zabawnym motywem – niemal zawsze okazuje się trafionym prezentem.

Ciocia lub przyjaciel uwielbiają dbać o wygląd jadalni i zwracają uwagę na stylowe detale? Ciekawym wyborem dla nich okazać się może wyjątkowy obrus żakardowy (89,99 zł/ 1 szt.).

Innym znakomitym gadżetem w kuchni jest piętrowa patera (69,99 zł/ 1 szt.), dzięki której zaoszczędzimy miejsce na stole i jednocześnie zadbamy o jego wystrój.

Pomysł na prezent dla miłośników mody

Zimą jako prezent dobrze sprawdzi się ciepły sweter (159,99 zł/ 1 szt.). Niemal każdy go nosi, by ogrzać się w chłodniejsze dni. Wybór jest szeroki – cienkie, grube, wełniane, w paski, gładkie, z pomponami czy frędzlami.

Wiele z kobiet zna to uczucie, kiedy otwierając szafę, stwierdzają, że nie mają się w co ubrać. Dlatego nowa sukienka dżersejowa (169,99 zł/ 1 szt.) może sprawić, że rozpakowując taki prezent, pojawi się błysk w oku obdarowanej kobiety.

Jednym z największych świątecznych klasyków jest niewątpliwie piżama! Jeszcze lepiej, gdy obdarujemy całą rodzinę dopasowanymi do siebie strojami. Sprzyja to zimowej aurze i relaksowi we wspólnym gronie. W Tchibo znajdziemy damską piżamę flanelową z długimi spodniami w kratę (139,99 zł/ 1 szt.), męską piżamę z koszulką i spodenkami (129,99 zł/ 1 szt.) z tym samym motywem oraz pasującą do pozostałych piżamę dziecięcą (119,99 zł/ 1 szt.).

Dodatki i akcesoria odzieżowe od Tchibo

Nie ma chyba niczego bardziej uniwersalnego na upominek niż skarpety (34,99 zł/ 1 opak./ 2 pary). Zabawne, eleganckie, pasiaste czy gładkie – wybór jest spory, wystarczy tylko dopasować rodzaj do charakteru obdarowywanej przez nas osoby. Wujek z poczuciem humoru z pewnością ucieszy się ze skarpet w renifery a babcia doceni je w grubej i ciepłej wersji, idealnej na zimowe wieczory.

Kolejnym klasykiem są akcesoria sezonowe, takie jak zimowe rękawiczki (z wełną, 49,99 zł/ 1 para). Eleganckie skórzane czy fikuśne kolorowe, mogą stanowić prezent same w sobie lub świetnie sprawdzą się jako dodatek do głównego upominku.

Mikołajki czy Święta to także dobry moment na podarowanie ciepłych i wygodnych kapci (69,99zł/ 1 para). Taki prezent to miły gest, dzięki któremu zadbamy o komfort bliskiej osoby podczas jej domowych wieczorów przy książce i herbacie.

Portfel (69,99 zł/ 1 szt.) to również świetny upominek, z którego obdarowana osoba mogłaby się ucieszyć. Elegancki i praktyczny – taki rodzaj prezentu jest zawsze na miejscu.

Pomysł na prezent dla miłośników gadżetów

Designerski zegar stołowy (99,99 zł/ 1 szt.) czy wieczny kalendarz (69,99 zł/ 1 szt.) to dobry pomysł na upominek dla tych, którzy cenią elektroniczne gadżety i jednocześnie stylowe dodatki, dodające charakteru wystrojowi naszego wnętrza.

Świetnym prezentem dla osób aktywnych w mediach społecznościowych może okazać się pierścień świetlny LED do selfie (69,99 zł/ 1 szt.), który daje możliwość tworzenia wysokiej jakości zdjęć oraz wideo z wykorzystaniem przedniej kamery smartfonu.

Dla osób pracujących czy uczących się zdalnie, pomocna będzie listwa zasilająca w kształcie kuli (99,99 zł/ 1 szt.), porządkująca wszystkie kable, a jednocześnie wyglądająca nowocześnie i stylowo.

Oglądanie filmów na tablecie, przeprowadzenie wideokonferencji na smartfonie czy robienie sobie zdjęć z aktywnym samowyzwalaczem ułatwić może stojak na tablet i smartfon (69,99 zł/ 1 szt.). Jeśli odkryjemy taką potrzebę wśród bliskiej osoby, z pewnością będzie wdzięczna za dopasowany i praktyczny prezent.

Pomysł na prezent dla pasjonatów muzyki

Pasjonat muzyki i stylu vintage z pewnością ucieszy się, kiedy otrzyma przenośny gramofon w stylu retro (419,00 zł/ 1 szt.). Płyty winylowe nie wychodzą z mody. Stale do nich wracamy – dają nam możliwość odtworzenia kultowej muzyki i jednocześnie stanowią wyjątkową wartość sentymentalną.

Uniwersalnym podarunkiem z tej kategorii są z pewnością słuchawki nauszne Bluetooth (169,99 zł/ 1 szt.) czy słuchawki douszne TWS (169,99 zł/ 1 szt.).

Ciekawą propozycją może okazać się także cyfrowe radio DAB+/FM (399,99 zł/ 1 szt.), dzięki któremu nasza bliska osoba będzie mogła nastrajać się pozytywnie każdego dnia. Gadżet jest nie tylko użyteczny, ale będzie także świetnie wyglądał w salonie bądź kuchni jako stylowa dekoracja.

Pomysł na prezent dla fanów gier

Puzzle IQ w formie kostki (79,99 zł/ 1 szt.) to propozycja dla lubiących łamigłówki.

Jeśli szukamy gry dla całej rodziny, doskonałym pomysłem może okazać się gra „4 w rzędzie” (89,99 zł/ 1 szt.). To klasyczna propozycja, dzięki której dzieci ćwiczą spostrzegawczość, logiczne i strategiczne myślenie.

Ciekawą propozycją na drobny upominek jest talia kart do gry „SKAT” (39,99 zł/ 1 opak.). Gry karciane popularne są wśród każdego pokolenia. Warto zatracić się w emocjonującej rozgrywce z najbliższymi.

Drewniana gra w kółko i krzyżyk (69,99 zł/ 1 szt.) to świetny sposób na sentymentalny powrót do dziecięcych czasów oraz przybliżenie najmłodszym tej prostej a jednocześnie strategicznej zabawy.

Minikonsola retro do gier (89,99 zł/ 1 szt.) z pewnością sprawi wielką frajdę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Starsi użytkownicy z nostalgią przeniosą się do czasów młodości, przypominając sobie kultowe gry z dzieciństwa.





Szachy to sport dla mózgu. Pomagają w koncentracji, poprawiają pamięć i zwiększają kreatywność. Jednocześnie są idealną rozrywką podczas długich zimowych wieczorów. Gra w szachy (249,99 zł/ 1 opak.) od Tchibo nie tylko spełnia swoje użytkowe założenia, ale też charakteryzuje się szczególnym designem. Może zatem stanowić stylową dekorację naszego salonu.

Dla prawdziwych kawoszy

Największy klasyk świątecznych prezentów to niewątpliwie aromatyczna kawa. W Tchibo znajdziemy szeroki wybór kaw mielonych, w ziarnach czy kapsułkach.

Jeśli chcemy obdarować prezentem kawosza, który nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki aromatycznej kawy, dobrym pomysłem na upominek będzie automatyczny ekspres, np. Cafissimo easy (349,00 zł/ 1 szt.).

Elektryczny spieniacz do mleka (od 159,99 zł/ 1 szt.) to świetny gadżet uzupełniający rytuał przygotowywania porannego trunku. Kawa z puszystą pianką od razu smakuje lepiej!

W sklepach stacjonarnych Tchibo znajdziemy także gotowe zestawy prezentowe (od 79,99 zł/ 1 zestaw). Najlepszej jakości akcesoria i kawa zapakowane w eleganckie pudełko sprawdzi się jako upominek dla rodziny, przyjaciół, a nawet współpracowników.