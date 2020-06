362 mln zł straty LPP w I kwartale 2020/21

Przychody LPP spadły o 35,3 proc. , fot. Shutterstock

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale 2020/21 roku 362 mln zł straty netto i 17,6 mln zł zysku EBITDA (według MSSF16). W analogicznym okresie 2019/20 r. zysk netto wynosił 23,3 mln zł, a zysk EBITDA 298,4 mln zł. Przychody LPP spadły o 35,3 proc. rdr, do poziomu 1,18 mld zł, mimo wzrostu powierzchni handlowej, ze względu na zamknięcie sklepów stacjonarnych z powodu pandemii.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w I kwartale (od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku) spadły o 57 proc. Największy spadek LFL, o 100 proc., spółka zanotowała w kwietniu, co było wynikiem zamknięcia prawie wszystkich sklepów stacjonarnych grupy. Jak podała spółka, spadek sprzedaży porównywalnej wszystkich marek grupy w całym I kwartale był na zbliżonym poziomie. Natomiast pod względem geograficznym najmniejszy spadek LFL zanotowały Rosja, Kazachstan i Łotwa, a największy Polska, Bułgaria i Słowenia.

Sprzedaż on-line wzrosła w I kw. 2020/21 o 120,5 proc. rdr, do 384 mln zł, ze względu na migrację klientów do e-commerce po zamknięciu salonów stacjonarnych na kilka tygodni. Sprzedaż internetowa stanowiła 38,2 proc. przychodów z Polski (10,4 proc. w I kw. 19/20) oraz 32,6 proc. przychodów grupy (9,6 proc. w I kw. 19/20). Polska stanowiła ok. 53 proc. przychodów on-line.

Na koniec I kw. 20/21 grupa miała 268,5 mln zł gotówki netto.

Grupa LPP zakłada na rok obrotowy 2020/21 spadek przychodów nie większy niż 30 proc. rdr i marżę brutto w przedziale 47-49 proc. Chce osiągnąć ponad 2 mld zł przychodów z e-commerce.

Spółka przewiduje wzrost powierzchni o 8 proc. CAPEX w 2020/21 ma wynieść ok. 400 mln zł.

Grupa LPP poinformowała, że ma 23 proc. spadku sprzedaży po trzech tygodniach czerwca. Spadek w sieci sklepów stacjonarnych wynosi w czerwcu 41 proc., a w kanale e-commerce wzrost sprzedaży wynosi 110 proc. W maju spadek łącznej sprzedaży wyniósł 39 proc. (-77 proc. w offline, +364 proc. w online), a w kwietniu sprzedaż spadła o 68 proc. (-100 proc. w offline, +251 proc. w online), a w marcu spadek łącznej sprzedaży wyniósł 32 proc. (-42 proc. w offline, +62 proc. w online).

Na koniec kwietnia sieć grupy LPP liczyła 1.731 sklepy w 25 krajach. Na 23 czerwca otwarte było 77 proc. z nich. Sprzedaż online prowadzona jest w 31 krajach.