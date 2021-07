40 studentów rozpoczęło staże w Rossmannie

40 studentów rozpoczęło w lipcu staże w Rossmannie. Pracują w centrali, logistyce i IT. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Najlepsi być może zostaną w firmie na stałe.

„Młodzi w Łodzi – Praktykuj w Łodzi” (22 os.), „Diamentowa Praktyka” (8 os.), „Go to IT” (7 os.) i „Student’s Power” (3 os.) – to z tych programów pochodzą studenci, którzy przyszli na staże do Rossmanna. Zawodowe doświadczenie zdobywają m.in. w logistyce, administracji, IT i HR.

Studenci z „Młodzi w Łodzi” będą na stażu do końca września, żacy ze „Student’s Power” – łącznie przez 240 godzin, natomiast osoby, które praktykują w ramach „Go to IT”, związały się z Centrum Informatycznym na rok. Wszyscy są wynagradzani, a przed nimi jest perspektywa angażu w Rossmannie na stałe.

Przeczytaj także: Rossmann organizuje mobilny punkt badań dla swoich pracowników

„Go to IT” – to pierwszy stażowy program w Rossmannie. Jest on skierowany do studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Praktykują oni w Centrum Informatycznym Rossmann, które liczy ponad 300 osób. Zdobywają wiedzę, od strony praktycznej poznają najnowsze technologie IT, biorą udział w rozbudowanych projektach.

„Praktykuj w Łodzi” jest organizowany po raz 10. Rossmann uczestniczy w nim od początku, czyli od 2012 r. Przez ten czas w firmie pojawiło się prawie 180 studentów. „Student’s Power” to projekt Uniwersytetu Łódzkiego, z którym Rossmann podpisał umowę w styczniu 2020r., skierowany do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych. Natomiast „Diamentowa Praktyka” została stworzona przez inną znaną uczelnię – Politechnikę Łódzką.