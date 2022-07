43 proc. pracowników w Polsce planuje w ciągu roku zmienić pracę

Ludzie wciąż chcą piąć się po szczeblach kariery, by lepiej zarabiać, a pracodawcy są wstrzemięźliwi w kompleksowym zmienianiu systemu wynagradzania. W tym kontekście kluczowa dla rozwiązania staje się kwestia równości płac wewnątrz organizacji i na tle całego rynku. Najpierw pandemia koronawirusa, a zaraz potem gwałtownie rosnąca inflacja i wzrost znaczenia czynników ESG dały silny impuls do przeorganizowania priorytetów u wielu ludzi i – co za tym idzie – do poważnych zmian na rynku pracy. Jednym z głównych elementów wpływających na rynek pracy jest w tym momencie zjawisko zwane Wielką Rezygnacją – pokazuje badanie EY Work Reimagined 2022. Prawie połowa pracowników ankietowanych przez EY na świecie (43%) twierdzi, że zamierza w ciągu roku zmienić pracę. To ponad 6-krotny wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy taką chęć wyrażało tylko 7% badanych.

Z pracy najchętniej odchodzą dwa pokolenia – Zoomersi (pokolenie Z) oraz Millenialsi (pokolenie Y) – w obu grupach wiekowych prawie połowa, bo 48%, ma takie plany. Najczęściej są to pracownicy sektora technologii (56%), nieruchomości i budownictwa (53%), usług profesjonalnych (46%) oraz finansowych (45%).

Sytuację pogłębiają niekorzystne trendy demograficzne - polskie społeczeństwo starzeje się i kurczy: wielkość populacji Polski zmniejszy się o prawie 4 mln osób do 2050 r. z 37,9 mln w 2020 r.

– Głównym czynnikiem decydującym o zmianie pracy w Polsce i na świecie jest chęć zwiększenia wynagrodzenia, co jest w tym momencie stosunkowo łatwe w obliczu rynku pracownika – mówi Artur Miernik, Partner EY Polska.