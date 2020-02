46 nowych punktów, sklep internetowy i rozwój marek własnych czyli 2019 r. w Hebe

Hebe ma obecnie ok. 280 sklepów, fot. za hebe.pl

Rok 2019 sieć Hebe zamknęła posiadając łącznie 273 sklepy (w tym 245 drogerii i 28 samodzielnych aptek). W ciągu roku wzbogaciła się o 46 nowych lokalizacji.

Drogeryjna sieć Hebe podsumowała ubiegły rok: sieć stawiała na ekspansję, sklep internetowy, rozwój marek własnych i ofertę kosmetyków naturalnych.

W 2019 roku sieć Hebe wzbogaciła się o 46 nowych lokalizacji, a ważnym momentem było uruchomienie w lipcu 2019 r. platformy e-commerce www.hebe.pl. Sklep internetowy stanowi uzupełnienie oferty sieci oraz pozwolił na dotarcie do klientów, którzy do tej pory nie mieli dostępu do drogerii w swojej okolicy.

Rok 2019 sieć Hebe zamknęła posiadając łącznie 273 sklepy (w tym 245 drogerii i 28 samodzielnych aptek). Dwie z największych drogerii zostały otwarte w prestiżowych warszawskich centrach handlowych – w Galerii Młociny oraz w CH Westfield Arkadia. Hebe rozwijało także koncepcję store in store m.in. z marką Revolution Makeup, a w drogerii w CH Westfield Arkadia również z marką Inglot.

Wszystkie nowo otwarte drogerie wyposażone zostały w nowoczesne rozwiązania, w tym ekrany LCD, na których wyświetlana jest aktualna oferta sklepu. Pozwoliło to na stałe prezentowanie szerokiej oferty promocyjnej oraz komunikację z klientami.

Oferta Hebe była rozbudowywana o kolejne kategorie. Poza szeroką ofertą kosmetyków na wyłączność, Hebe rozwijało również marki własne, m.in. Hebe Professional oraz Hebe Cosmetics, w skład której wchodzą: mydła w płynie, żele pod prysznic oraz szeroki wybór kremów do rąk i stóp.

Sieć Hebe w ubiegłym roku postawiła mocno na rozwój kategorii kosmetyków naturalnych, w tym produktów do makijażu.