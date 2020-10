46 własnych stacji paliw w sieci Moya

Anwim S.A., operator sieci MOYA, otworzył kolejną stację własną. Obiekt mieści się w Żyrardowie przy ulicy Jaktorowskiej 55.

To druga stacja własna, którą otworzyliśmy w Żyrardowie. Obecny wygląd, funkcjonalność i jakość usług stacji paliw funkcjonujących pod marką MOYA to owoc naszego wieloletniego doświadczenia na rynku paliwowym. Wyjątkową uwagę przykładamy do relacji z naszymi partnerami, a także klientami. To właśnie ich potrzeby i sugestie są kluczowe w opracowywaniu oferty, ale też wyglądu naszych stacji – mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Na stacji w Żyrardowie kierowcy mogą zatankować pojazdy każdym rodzajem paliwa. W wielobranżowym sklepie dostępne są artykuły motoryzacyjne, przemysłowe oraz spożywcze. W strefie Caffe MOYA kupić kawę i przekąski.

Obecnie sieć MOYA liczy 264 stacje paliw, w tym 46 stacji własnych, należących do operatora sieci MOYA – Anwim S.A.