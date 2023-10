4F podbija Azję. Ruszył drugi sklep w Tajlandii

4F podbija Azję

Azja to kolejny rynek, na którym polska marka 4F planuje dynamiczny rozwój. Po otwarciu dwóch salonów w Katarze na Bliskim Wschodzie, 4F wystartowało z pierwszymi sklepami w Tajlandii. W najnowszej przestrzeni salonu w Bangkoku klienci mogą kupić aktualne kolekcje wraz z kolekcjami specjalnymi AL i RL9 – Roberta i Anny Lewandowskich.

Salon 4F w Tajlandii, fot. mat. pras.

Salon o powierzchni 62 mkw. nawiązuje do inspiracji futuryzmem i technologią cyfrową. Wystrój salonu jest pełen prostych i nowoczesnych form takich jak stal, lustra czy przydymione szkło. W przestrzeni sklepu doznania klienta są na pierwszym miejscu. Poprzez digitalowe i efektywne szerokie wejście salon zaprasza do odkrycia świata 4F.

Salon 4F w Tajlandii, fot. mat. pras.

Marka 4F nie zwalnia tempa

Nasza dynamiczna ekspansja na rynkach zagranicznych stanowi kolejny krok ku globalnej obecności marki. Jesteśmy już obecni w 44 krajach na 5 kontynentach, a otwarcie kolejnego salonu w Tajlandii i uczestnictwo w dynamicznie rozwijającym się rynku tego kraju, to szansa na rozwój naszego brandu - mówi Igor Klaja, prezes OTCF S.A.

W ramach świętowania otwarcia nowego sklepu marka została sponsorem dwóch wydarzeń sportowych. W dniach 15-17 września w prowincji Phitsanulok odbyły się Mistrzostwa Świata w wyścigach skuterów wodnych, Aquabike UIM-ABP. 17 września odbył się również bieg The Bangsaen10-2023, którego głównym sponsorem została marka 4F.



Dążymy do tego, aby być marką globalną i cieszę się, że możemy podjąć wyzwanie otwarcia salonu w Tajlandii. Sponsorowanie wydarzeń sportowych w tym kraju to kolejny krok w umacnianiu pozycji 4F i na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w tym temacie - ​dodaje ​Igor Klaja.



​Otwarcie kolejnego sklepu w Tajlandii zaplanowane jest na koniec ​października 2023