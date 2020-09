4F wprowadza do sprzedaży kolekcję Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska, trenerka oraz wielokrotna mistrzyni Europy i kraju w karate, sezon jesień-zima 2020 rozpoczyna w nowej roli. W ramach kontynuacji kampanii „WELCOME TO THE CLUB” do sprzedaży trafi kolekcja na trening zaprojektowana przez Ambasadorkę 4F.

Kampania „WELCOME TO THE CLUB” zaprasza do świata marki 4F i Anny Lewandowskiej, zachęcając kobiety ze wszystkich stron Polski, żeby podjęły wyzwanie i dołączyły do drużyny.

W kolekcji Anny Lewandowskiej została wykorzystana technologia 4F Dry, dzięki której materiał szybko absorbuje wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz, zwiększając tym samym uczucie komfortu podczas aktywności fizycznej.