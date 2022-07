4F z dwoma flagowymi salonami. Specjalna strefa dla używanych ubrań

Flagowe sklepy 4F to nowoczesne placówki, w których na pierwszym miejscu jest doświadczenie klienta. Ich wnętrze inspirowane jest futuryzmem i technologiami cyfrowymi. Aranżacja wystroju to proste i nowoczesne formy, które pogłębiają odbiór wnętrza – m.in. ledowe oświetlenie i materiały odbijające światło, takie jak stal, lustra czy dymione szkło.

Oferta 4F obejmuje ubrania i akcesoria dla wszystkich miłośników sportu, niezależnie od grupy wiekowej i ulubionej dyscypliny, m.in. produkty z kolekcji 4F i 4F Junior, akcesoria sportowe oraz suplementy diety i żywność funkcjonalną 4F Fuel. Nie brakuje najnowszych kolekcji marki, w tym tych stworzonych we współpracy z ambasadorami – linii 4F×RL9 #Everlasting, współtworzonej z Robertem Lewandowskim oraz 4F×AL Essentials współtworzonej z Anną Lewandowską, czy kolekcji 4F Junior dla najmłodszych – „Aloha Life!”.

Zespół OTCF pracujący nad konceptem sklepów flagowych dla brandu 4F nie zapomniał o ekologii leżącej u podstaw strategii 4F Change, której celem jest promowanie i wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w branży modowej. W obu nowych sklepach znajduje się specjalna strefa Wear_Fair, w której klienci mogą oddać dowolne ubrania i kupić używane ubrania sportowe. Ten projekt 4F realizuje we współpracy z organizacją Ubrania do Oddania (UDO).

Marka zachęca do przeglądu garderoby i oddawania niepotrzebnych, nienoszonych lub lekko zepsutych ubrań sportowych różnych brandów w sklepach 4F, aby wspólnie dać im szansę na „drugie życie”. Zebrane ubrania są sortowane, odświeżane, naprawiane i przygotowywane do ponownej sprzedaży. Klienci Galerii Bałtyckiej mogą przekazać używaną odzież obsłudze sklepu, a krakowskiej Bonarki – umieścić je w Ubraniomacie dostępnym przed wejściem do salonu. Każdy kilogram ubrań pozostawionych w tym specjalnym urządzeniu to złotówka przekazana na rzecz Fundacji 4F Pomaga, a każde 10 kg – 10 proc. zniżki na używane ubrania marki 4F.