4F z dwoma sklepami na piłkarski mundial w Katarze

To drugi sklep 4F w stolicy Kataru, która wkrótce stanie się centrum piłkarskich Mistrzostw Świata. W nowej lokalizacji nie brakuje nawiązań do nadchodzącego mundialu. Na miejscu dostępna jest m.in. specjalna strefa Fun Zone z mini boiskiem piłkarskim. Na powierzchni ponad 460 mkw. klienci znajdą wszystkie aktualne kolekcje marki 4F, w tym najnowszą linię odzieży kompresyjnej 4F x RL9 PERFORMANCE zaprojektowaną we współpracy z Robertem Lewandowskim czy ostatnią odsłonę współpracy z Anną Lewandowską – kolekcję 4F x AL „Embrace Your Nature”. Ofertę uzupełnia wybór produktów marki 4F Junior dedykowanej najmłodszym.

- Jesteśmy obecni już w 42 krajach świata na 5 kontynentach i konsekwentnie otwieramy się na kolejne rynki. Ekspozycja marki 4F zagranicą pozwala nam skutecznie konkurować z najlepszymi światowymi brandami sportowymi – podkreśla Igor Klaja, prezes OTCF S.A.

Salon 4F w Place Vendome Mall wyróżniają nowoczesne rozwiązania digitalowe, w tym multimedialne ekrany, które pogłębiają interaktywne doświadczenie klienta. To drugi sklep polskiej marki w Ad-Dausze po otwartym pod koniec ubiegłego roku salonie w centrum handlowym Landmark Mall. W ramach sprzedaży eksportowej na Bliskim Wschodzie, produkty 4F dostępne są także w Izraelu i Libanie.