Buty cross-treningowe 4FxRL9 to model zaprojektowany od podstaw według potrzeb sportowca. Projekt powstał z myślą o osobach dających z siebie wszystko na siłowni, a ich obuwie musi być gwarantem jakości i dawać poczucie wsparcia podczas wymagających aktywności. Aby sprostać tym wszystkim oczekiwaniom powstał produkt idealny na trening funkcjonalny - dopasowany, stabilny i dający pewny kontakt stopy z podłożem.

4F z pierwszymi butami treningowymi zaprojektowanymi we współpracy z Robertem Lewandowskim, fot. mat. prasowe

„Projektując ten model myśleliśmy o Robercie jako o wybitnym sportowcu, którego osiągnięcia zainspirowały nas do stworzenia butów niezawodnych i bardzo zaawansowanych funkcyjnie. Powstał produkt idealny na trening funkcjonalny - dopasowany, stabilny i dający pewny kontakt stopy z podłożem. Mamy nadzieję, że profesjonaliści docenią model butów stworzony we współpracy z najlepszym napastnikiem świata Robertem Lewandowskim – mówi Kuba Blimel, Head of Footwear Design 4F