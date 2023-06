4F z usługą nie wyrzucaj – naprawiaj we wszystkich sklepach

Od czerwca we wszystkich salonach 4F klienci mogą skorzystać z usługi naprawy ubrań "Nie wyrzucaj, naprawiaj". Drugi obieg ubrań, ich naprawa, recykling i upcycling to fundamenty strategii 4F Change, który spółka OTCF wdraża od stycznia 2022 r. Kolejnym krokiem w realizacji strategii środowiskowej jest wprowadzenie na stałe usługi naprawy odzieży we wszystkich salonach 4F.