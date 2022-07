4F ze sklepami sezonowymi w turystycznych miejscowościach

18 spośród nich stanowią salony multibrandowe, w których oprócz produktów 4F i 4F Junior dostępne są też m.in. ubrania i akcesoria marek Outhorn czy Under Armour. Tym samym stacjonarna sieć sprzedaży 4F w Polsce przekracza obecnie 420 sklepów.

95 sklepów sezonowych 4F na terenie 11 województw

Firma OTCF – właściciel m.in. marek 4F, 4F Junior, 4F Fuel, Outhorn i wyłączny dystrybutor Under Armour w Polsce – otworzyła sieć wakacyjnych punktów sprzedaży z wyselekcjonowaną ofertą produktów. W tym roku obejmuje ona 95 sklepów sezonowych na terenie 11 województw. Tymczasowe salony zostały otwarte z myślą o turystach spędzających letni urlop w najpopularniejszych kurortach w Polsce, m.in. w Miedzyzdrojach, Pobierowie, Kołobrzegu, Sarbinowie, Łebie, Jastrzębiej Górze, Helu, Solinie, Zakopanem, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Szczyrku i Uniejowie. Równolegle w Zakopanem i Karpaczu marka prowadzi całoroczne sklepy należące do regularnej sieci sprzedaży.

Na miejscu klienci znajdą szeroki wybór ubrań i akcesoriów z wiosenno-letnich kolekcji marek 4F i 4F Junior, a w wybranych sklepach także linie stworzone we współpracy z ambasadorami marki 4F – Anną Lewandowską i Robertem Lewandowskim. 18 lokalizacji zajmują sklepy multibrandowe, w których dostępny jest również asortyment marek Outhorn i Under Armour. Oferta produktów dostępnych w sklepach sezonowych 4F różni się w zależności od regionu.



W zależności od lokalizacji sklepy sezonowe 4F są otwarte w budynkach oraz w wolnostojących namiotach i liczą od 100 do 350 mkw. Niemal połowa z nich będzie czynna do października. Z uwagi na rosnący trend wydłużania sezonu urlopowego poza okres wakacji szkolnych, aż dziewięć pozostanie otwartych przez cały rok. Są to sklepy znajdujące się w Helu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Niechorzu, Pucku, Sopocie, Świnoujściu, Ustroniu Morskim i Władysławowie.

Lista lokalizacji sklepów sezonowych 4F w 2022 r.

Województwo dolnośląskie: Karpacz, Szklarska Poręba (sklep całoroczny)

Województwo lubelskie: Firlej, Krasnobród, Okuninka (dwa sklepy), Sława

Województwo łódzkie: Uniejów

Województwo małopolskie: Czarny Dunajec (sklep całoroczny), Niedzica, Sromowce Niżne, Witów

Województwo podkarpackie: Cisna, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk (sklep całoroczny), Solina (trzy sklepy), Tarnobrzeg, Wetlina, Zawóz

Województwo pomorskie: Białogóra, Charzykowy, Chmielno, Dębki, Hel (sklep całoroczny), Jastarnia, Jastrzębia Góra (dwa sklepy), Karwia, Krynica Morska (dwa sklepy), Łeba, Ostrzyce, Puck (sklep całoroczny), Rewa, Rewal, Rowy (dwa sklepy), Sopot (sklep całoroczny), Stegna (dwa sklepy), Swornegacie, Ustka, Władysławowo (dwa sklepy, jeden z nich całoroczny)

Województwo śląskie: Szczyrk, Ustroń, Wisła (dwa sklepy, jeden z nich całoroczny)

Województwo świętokrzyskie: Sielpia Wielka

Województwo warmińsko–mazurskie: Mikołajki, Mrągowo (sklep całoroczny), Ruciane-Nida

Województwo wielkopolskie: Boszkowo, Wieleń, Przyjezierze, Wolsztyn

Województwo zachodniopomorskie: Chłopy, Darłówko Wschodnie, Darłówko Zachodnie, Dąbki, Dziwnów (dwa sklepy), Dziwnówek, Dźwirzyno, Gąski (dwa sklepy), Grzybowo (dwa sklepy), Jarosławiec, Kołobrzeg (sklep całoroczny), Łazy, Mielno, Międzywodzie, Międzyzdroje (trzy sklepy, jeden z nich całoroczny), Mrzeżyno, Niechorze (dwa sklepy, jeden z nich całoroczny), Pobierowo, Pogorzelica (dwa sklepy), Rewal, Sarbinowo (dwa sklepy), Sianożęty, Świnoujście (sklep całoroczny), Trzęsacz, Ustka, Ustronie Morskie (dwa sklepy, jeden z nich całoroczny), Wicie