5 marek, które wejdą do Polski w 2023 r. Lush szuka pracowników

1. Popeyes

Jednym z najbardziej wyczekiwanych debiutów w Polsce są restauracje Popeyes. Z naszych informacji wynika, że pierwsze lokale zostaną otwarte w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Więcej szczegółów mamy poznać już wkrótce.

Popeyes Louisiana Kitchen to amerykańska międzynarodowa sieć restauracji typu fast food ze smażonym kurczakiem, która powstała w 1972 w Nowym Orleanie. Obecnie jest spółką zależną firmy Restaurant Brands International.

Za rozwój nowej sieci w Polsce odpowiada spółka Rex Concepts. Jej prezesem jest Jerzy Tymofiejew, który wcześniej kierował działem inwestycji w Netto Polska.

2. Master Burger

Międzynarodowa sieć restauracji Master Burger zdecydowała się na podbój polskiego rynku horeca. Na pierwszą lokalizację wybrała Centrum Handlowe Blue City w Warszawie.

Master Burger to sieć restauracji obecna na rynku czeskim od 20 lat i od 2 lat w Ukrainie. Posiada aż 8 lokalizacji w Kijowie, a obecnie otwiera pierwszy w Polsce lokal o powierzchni 79 mkw. w strefie restauracyjnej Blue City.

- W Master Burger szanujemy gusta i preferencje kulinarne różnych regionów. Wykorzystujemy ekologiczne, świeże warzywa i mięso, bez półproduktów, wypełniaczy, barwników i konserwantów. Master Burger to przestrzeń zarówno dla spotkań biznesowych, jak i miejsce na posiłek w gronie rodziny czy przyjaciół lub kolację we dwoje – mówi Yaroslav Protsenko, Co-Founder, Master Burger.

3. Żabka Drive

Sieć Żabka od jakiegoś czasu pracuje nad nowym konceptem. Będą to placówki typu drive czyli dedykowane kierowcom samochodów.

- Bliskość naszych klientów jest dla nas najważniejsza, dlatego od lat rozwijamy różne formaty sklepów, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Obecnie rozwijamy mobilne Żabki, które są uruchamiane podczas różnych wydarzeń, a także sklepy sezonowe czy maszyny wendingowe. Naturalną kontynuacją tej drogi była praca nad sklepem w formule drive, gdzie podróżujący będą mogli szybko zakupić np. kawę, hot doga czy zrobić szybkie zakupy śniadaniowe. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby przekazywać szczegóły na ten temat. Otwarcie sklepu nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy - informowało nas w listopadzie biuro prasowe sieci.

4. Woolworth

Niemiecka sieć domów towarowych Woolworth również zamierza wejść do Polski. Pierwsze sklepy wystartują w tym roku w Łodzi i Krakowie.

- Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych - obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce - podaje sieć

Woolworth Polska sp. z o.o. ma siedzibę w Katowicach przy ulicy 11 listopada 11,. Zarząd spółki tworzą: Maciej Cwikla, Oliver Penner oraz Lennart Wehrmeier.

Sklepy Woolworth oferują m.in. tekstylia, wyposażenie domu, elektronikę, artykuły dekoracyjne, zabawki i artykuły piśmiennicze. Asotyment to ok. 6 tys. pozycji.

Z kim sieć będzie konkurować w Polsce? Z Pepco, Action oraz Tedi.

5. Lush

Lush to brytyjska marka kosmetyków, która powstała w 1995 roku. Słynie z produkcji bomb do kąpieli, szamponów w kostce oraz kolorowych kosmetyków w przyciągających wzrok opakowaniach. W 2022 r. w Polsce wystartował sklep internetowy tej popularnej na świecie marki, a 17 lutego w warszawskich Złotych Tarasach otwarty zostanie pierwszy sklep stacjonarny. Sklep zajmie 100 mkw. Sieć szuka asystentów sprzedaży, ktorzy będą prezentowali produkty poprzez angażujące demonstracje. Firma szuka osób gotowych do pracy przez minimum 2 dni w tygodniu, w tym w weekendy.

Jakie marki powiedziały pass?

W ciągu ostatnich lat z polskiego rynku wycofało się wiele firm. Na tym tle wyróżniają się przede wszystkim marki odzieżowe. Oto lista marek, których już nie spotkamy w Polsce: