500 tys. aktywacji Empik Premium 60 dni za darmo

Fot. materiały prasowe

Empik przedłuża ofertę bezpłatnego dostępu do Empik Premium na 60 dni. Obejmuje ona: darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, a także dostawę zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł. A także 20% zniżki na produkty, zwrot części środków za zakupy (nawet do 600 zł rocznie), rabaty na fotoprodukty, 50 odbitek z empikfoto.pl za 1 grosz i wiele więcej.

W ciągu miesiąca skorzystało z promocji ponad pół miliona osób, w większości kobiet. Wśród nowych użytkowników dominują osoby młode (20-latkowie).

W pierwszym miesiącu kwarantanny użytkownicy Empik Premium najchętniej zamawiali książki dla dzieci – ta kategoria całościowo zanotowała ponad 300% wzrost sprzedaży – a także kryminały, literaturę piękną i obyczajową czy poradniki (rozwój osobisty). Wysoko plasuje się także segment gier towarzyskich, zabawek, gier planszowych, puzzli oraz bajek filmowych. W czasie wolnym uwaga skierowana została także na produkty do pielęgnacji (Zdrowie i Uroda) czy artykuły do urządzania wnętrz, balkonu i ogrodu. Znaczące wzrosty zainteresowania zanotowano w obrębie kategorii DIY („zrób to sam”) – gotowych zestawów kreatywnych, akcesoriów malarskich i do rysowania, podstawowych narzędzi do nauki szycia czy kaligrafii, a także zestawów do ozdabiania odzieży.

Sklep Empik.com działa bez zmian, jednak do odwołania nie ma możliwości zamawiania produktów z odbiorem w salonach Empik.