500 tys. zł z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego dla drogerii La Rose

Spółka La Rose pozyskała środki na rozwój oferty, fot. materiały prasowe

Do grona partnerów Podlaskiego Funduszu Kapitałowego dołączyła internetowa drogeria La Rose. Spółka otrzymała finansowanie w kwocie 0,5 mln złotych, które przeznaczy przede wszystkim na rozwój oferty asortymentowej. Umowę podpisano w styczniu 2020 roku na okres trzech lat.

Warunki transakcji zostały wynegocjowane indywidualnie, a za podstawę przyjęto formułę finansowania private debt, które fundusz, jako jeden z niewielu, oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom.

La Rose zajmuje się w sprzedażą on-line kosmetyków naturalnych, koncentrując się przede wszystkim na tych pochodzących z Korei Południowej. Spółka jest autoryzowanym dystrybutorem kilkunastu koreańskich marek. Drogeria specjalizuje się w segmencie kosmetyków pielęgnacyjnych (twarz, ciało, włosy).

- Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie, obecni są tutaj wszyscy światowi giganci kosmetyczni (Coty, L’oreal, Colgate, P&G, Unilever, Beiersdorf, Henkel). W związku z opanowaniem rynku drogerii stacjonarnych przez koncerny międzynarodowe, jedyną szansą na szybki debiut nowych marek stał się rynek e-commerce – mówi Monika Nowakowska, współwłaścicielka drogerii La Rose. – Dotyczy to zwłaszcza kosmetyków naturalnych. Największym wyzwaniem przy rozwijaniu sklepu internetowego jest budowa odpowiedniego portfolio, systematyczne wprowadzanie nowości oraz nieustające śledzenie trendów na rynku kosmetycznym. Strategia asortymentowa i dobry serwis logistyczny to podstawa – dodaje Monika Nowakowska.

– Finansowanie dłużne typu private debt to ciekawa propozycja dla firm, które potrzebują kapitału na rozwój swojej działalności. Jest to forma pośrednia między długiem a kapitałem. Klient ma możliwość pozyskania dużo wyższej kwoty niż pozwala na to bieżąca zdolność kredytowa. Oferta jest tu każdorazowo „szyta na miarę” i bazuje na ocenie potencjału danej firmy – mówi Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym.

Podlaski Fundusz Kapitałowy jest jednym z najstarszych funduszy venture capital działających w Polsce. Fundusz został utworzony w 1995 roku, w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Od tamtej pory zrealizował kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę ok. 45 mln zł.