6,8 mld euro sprzedaży Action w 2021 roku

Dzięki 267 nowym sklepom, w tym we Włoszech, oraz dwóm nowym centrom dystrybucyjnym w Polsce i na Słowacji, Action zbliżył się do kamienia milowego 2000 sklepów, który sieć osiągnęła w pierwszym miesiącu 2022 roku. To sprawia, że ​​Action jest najszybciej rozwijającym się dyskontem niespożywczym w Europie.

Równocześnie Action czyni postępy w realizacji programu zrównoważonego rozwoju. Do końca 2024 roku wszystkie sklepy będą wolne od korzystania z gazu. Do 2030 r. Action zamierza ograniczyć bezwzględną emisję gazów cieplarnianych pochodzących z własnej działalności o 50% w porównaniu z rokiem 2020. Ponadto Action pracuje nad inicjatywami dotyczącymi cyrkularności swoich produktów, zwłaszcza tych o największej wartości sprzedaży.

Dyrektor generalna Action, Hajir Hajji, skomentowała: - Kluczowym powodem ciągłego wzrostu i rozwoju Action w 2021 roku jest siła naszej formuły – oferowanie szerokiej gamy produktów w najniższej cenie. Dotyczy to artykułów codziennego użytku, ale także innych kategorii, od zabawek po odzież i sprzęt sportowy oraz artykuły wyposażenia wnętrz.