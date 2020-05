6 nowych sklepów z szyldem KiK

fot. materiały prasowe

Chełm, Lubawa, Białki, Szczecin, Braniewo i Złocieniec – w tych lokalizacjach w maju pojawiły się nowe sklepy KiK. Po tymczasowym zawieszeniu działań związanym z pandemią koronawirusa, sieć dyskontów powróciła do realizowania planów ekspansji. Dotychczas

rozwój sieci KiK w Polsce utrzymywał się na poziomie około 60 nowych sklepów rocznie. Jak będzie w tym roku?

W planach sieci jest dalsza ekspansja, kolejne otwarcia zaplanowano już na początek czerwca.

Trzy z otwartych w maju sklepów znajdują się w centrach handlowych – w Galerii Chełm (trzeci sklep KiK w Chełmie), w Galerii Mieszka (trzeci sklep KiK w Szczecinie) i w Galerii Hosso (pierwszy sklep KiK w Złocieńcu). Oprócz otwarcia w Złocieńcu, KiK może pochwalić się jeszcze trzema debiutami w maju – w Braniewie, Białkach i Lubawie.

Średnia powierzchnia sklepów KiK wynosi ok. 650 mkw., co oznacza, że tylko dzięki majowym otwarciom marka oddała do użytku klientów ponad 3.500 mkw. powierzchni sprzedażowej.