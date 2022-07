60 tys. zł dla szkół od P&G, Biedronki i Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Ruszyło głosowanie

Przyznana zostanie też nagroda dla jednej ze szkół pod patronatem olimpijczyków. Łącznie wybrane więc zostaną 33 spośród ponad 150 zgłoszeń. Głosowanie trwa do 8 sierpnia 2022, jego zwycięzców poznamy do 14 sierpnia 2022.

W każdym województwie przyznane zostaną dwie nagrody: jedna dla szkoły z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz jeden dla szkoły z gmin miejskich. Dodatkowa ogólnopolska nagroda trafi do jednej szkoły pod patronatem olimpijczyków polskich. Łącznie nagrodzone więc zostaną 33 szkoły, a każda z nich otrzyma do 60 000 PLN. Głosowanie trwa do 8 sierpnia br.

Przez cały czas trwania kampanii, młodych sportowców można wesprzeć nie tylko poprzez trwające głosowanie online, ale też kupując produkty Procter & Gamble w sieci sklepów Biedronka. Akcją objęte są marki Always, Naturella, Oral-B, Blend-a-Med, Head&Shoulders, Pantene, Old Spice, Gillette, Ariel, Lenor, Vizir, Pampers, Discreet i Fairy. Część funduszy zebranych ze sprzedaży tych produktów zostanie przekazana Polskiej Fundacji Olimpijskiej na realizację zgłoszonych przez szkoły podstawowe projektów sportowych.