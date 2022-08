7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto CDRL w II kwartale

Spółka podkreśla, że należności od rosyjskiej spółki są nadal do odzyskania, a problem ściągalności wynika m.in. z braku płynności rubla (banki nie przyjmują przelewów w rublach).

- Spółka białoruska osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne, a utworzony odpis wynika z obniżonego ratingu dla tego kraju, co wynika z większego ryzyka prowadzenia działalności – informuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Zaprezentowany wynik obniżył o 3,5 mln zł odpis aktualizujący wartość aktywów wynikający ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej z siedzibą w Rosji. Dodatkowo spółka zdecydowała o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności i udziałów w spółce zależnej DPM, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze 2022 r.

Łączna wartość odpisów aktualizujących odnoszących się do spółki DPM wynosi około 16,2 mln. zł, w tym 2,7 mln. zł to odpis aktualizujący wartość należności, a 13,5 mln zł dotyczy odpisu na wartość udziałów w DPM. Odpis aktualizujący wartość udziałów w DPM wynika przede wszystkim ze wzrostu wskaźnika premii za ryzyko działalności na Białorusi, która wzrosła z 6,43% w styczniu 2022 r. do 16,77% w lipcu 2022 r.