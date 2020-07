8,5 mln zł straty Wojasa po I kwartale

Po I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wojas S.A. wyniosły 52 664 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.Spółka powiększyła jednak stratę - z 3,12 mln zł w I kwartale 2019 roku do 8,5 mln zł w br.

Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 11,8% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 131,1% r/r, sprzedaż materiałów, półproduktów i usług produkcyjnych do kooperantów uległa zwiększeniu o 7,6% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I kwartale 2020 wyniósł 70,3% vs 82,8% po I kwartale 2019 r.

Dane za I kwartał 2019 r. nie uwzględniają jeszcze konsolidacji z BARTEK S.A. Gdy sprzedaż oczyści się z efektu konsolidacji, całościowa sprzedaż skonsolidowana spadła o 9,3% r/r a skonsolidowana sprzedaż detaliczna spadła o 13,9% r/r. Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach i Białorusi oraz przez kanał online (esklep).

Przeczytaj także: Wittchen ze spadkami sprzedaży w II kwartale

W I kwartale 2020 r. sieć zwiększyła się o 13 salonów w stosunku do 1 kwartału 2019 r. czyli o 7,7% (182 salonów 1Q20 vs 169 salonów 1Q19). Na zwiększenie sieci wpływ miało przejęcie sieci detalicznej BARTEK od 01.04.2020 o 20 salonów. Bez uwzględnienia sieci BARTEK liczba salonów zmniejszyła się o 5 sklepów r/r. Na spadek sprzedaży detalicznej w kanale offline negatywnie wpłynęło drastyczne zmniejszanie się popytu w miesiącu marcu 2020 r. a następnie zamknięcie sieci sprzedaży offline od 14 marca. Związane jest to z pojawieniem się pandemii COVID-19. Jednocześnie sprzedaż w kanale online zwiększyła się w I kwartale 2020 r. o 38,8% r/r.

Sprzedaż w kanale hurtowym obejmuje segmenty: przetargi krajowe, eksport poza własną detaliczną sieć sprzedaży, sprzedaż hurtową krajową, produkcją zleconą. Sprzedaż w kanale hurtowym realizowana jest po marży hurtowej i wzrosła w I kwartale 2020 r o 131,1 % r/r. Wzrost ten wynika głównie z efektu konsolidacji danych z BARTEK S.A. (1Q2019 nie uwzględnia jeszcze danych z BARTEK S.A.) Sprzedaż w kanale pozostałym obejmuje przychody ze sprzedaży półproduktów, usług produkcyjnych i materiałów. Realizowana jest głównie do podwykonawców przy minimalnej marży. Sprzedaż w tym kanale dystrybucji po I kwartale 2020 wzrosła o 7,6 %.