8 sklepów mniej. Znana sieć perfumerii ma jednak plan

Na koniec grudnia 2022 r. sieć Sephora miała w Polsce 85 sklepów. Rok wcześniej było ich 88 czyli dokładnie tyle samo, co na koniec grudnia 2020 r. Na koniec 2018 r. w Polsce działały 93 perfumerie.

Finanse sieci Sephora

W 2021 r. spółka Sephora Polska osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w kwocie 583 mln zł. Zysk to 24 mln zł. A jak wyglądały finanse w 2022 r.?

Spółka Sephora Polska osiągnęła zysk netto w wysokości 30,9 milionów zł, co oznacza wskaźnik rentowności sprzedaży na poziomie: 4,43%. Przychody netto ze sprzedaży to 699 miliona zł.

Sephora zamknęła 2 perfumerie

W 2022 roku miało miejsce 6 gruntownych przebudów perfumerii Sephora: Galeria Krakowska w Krakowie, Galeria Echo w Kielcach, Galeria Bałtycka w Gdańsku, Manufaktura w Łodzi, King Cross Marcelin w Poznaniu i Bonarka City Center w Krakowie. W jednej perfumerii odbył się remont polegający na zmodernizowaniu mebli, wymianie posadzki i malowaniu (Galeria Biała w

Białymstoku). W pięciu perfumeriach odbyły się wymiany oświetlenia górnego na LED. Dodatkowo zaplecza w 10 perfumeriach przeszły gruntowny remont, w mniejszym zakresie w dodatkowych 12 sklepach. Została również otwarta jedna perfumeria – Alfa Białystok.

Do końca 2022 roku zamknięte zostały dwie perfumerie: Nowy Świat oraz Borek Wrocław.

W trakcie 2022 roku Sephora Polska podejmowała różnorodne inicjatywy marketingowe, asortymentowe i CRM-owe mające na celu optymalizację i podniesienie poziomu sprzedaży i marży:

- modyfikacja kalendarza akcji dla klientów CRM (Program Lojalnościowy),

- promowanie oferty bezpłatnych usług on-line dla klientów m.in. Sephora Live Expert Chat, Sephora Beauty Advisor,

- promowanie Sephora poprzez zorganizowanie eventu Sephora Wonderland,

- aktualizacja aplikacji C&C – umożliwiającej płynniejsze realizowanie zamówień,

- wdrożenie nowego projektu Smartlockers tj. paczkomatów połączonych systemowo z aplikacją Prep’App (C&C) w 23 perfumeriach w Polsce,

- rozbudowa teamu odpowiedzialnego za zarządzanie kanałem E-commerce w siedzibie Sephora Polska,

- wdrożenie nowego koszyka zakupowego sephora.pl w celu podniesienia wskaźnika konwersji sprzedażowej,

- wprowadzenie do oferty nowych marek makijażowych, bądź rozszerzenie dystrybucji marek do większej liczby perfumerii,

- wprowadzenie do oferty nowych marek pielęgnacyjnych,

- wprowadzenie do oferty nowych marek z linii Hair Care,

- zrealizowanie przebudowy w 6 perfumeriach,

- poddanie 6 perfumerii mniejszym unowocześnieniom,

- gruntowny remont zapleczy w 10 perfumeriach oraz w mniejszym zakresie w dodatkowych 12 lokalizacjach.

Co zaplanowała Sephora na 2023 r.?

Spółka będzie kontynuować działalność i zamierza zwiększyć sprzedaż

rentowność poprzez:

- wzrost sprzedaży w kanale perfumerii stacjonarnych i w sklepie internetowym (intensyfikacja działań mających na celu pozyskiwanie nowych klientów, kontynuacja aktywności programu lojalnościowego, nowe akcje marketingowe, atrakcyjny dobór oferty produktowej oraz promowanie sprzedaży internetowej),

- wzrost marży na sprzedaży przez optymalizację struktury sprzedawanego asortymentu,

- tworzenie i weryfikacja testów A/B mających na celu poprawę doświadczeń klientów w kanale digital,

- wprowadzenie nowego programu lojalnościowego dla klientów – Sephora Unlimited,

- rozbudowa ofert płatnych usług, nowe narzędzia do diagnozy (Skin Diagnosis),

- wprowadzenie nowych metod płatności w sklepie internetowym,

- zwiększenie bazy użytkowników aplikacji mobilnej Sephora,

- dalszy rozwój marki własnej Sephora Collection w zakresie nowości produktowych,

- do końca roku zostaną zrealizowane 3 duże przebudowy (Silesia Katowice, Riviera Gdynia i relokacja perfumerii w CH Wola Park w Warszawie). Trzy sklepy zostaną poddane przebudowie w mniejszym zakresie (Klif Warszawa, Klif Gdynia oraz PH Aleja Bielany we Wrocławiu). Modernizacja oświetlenia odbędzie się łącznie w 12 lokalizacjach. Gruntownemu odświeżeniu zostaną poddane zaplecza w 8 perfumeriach, a w mniejszym stopniu w 10 lokalizacjach.

- weryfikację sklepów nierentownych oraz ich ewentualne zamknięcie