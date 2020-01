82-letni właściciel rozważa sprzedaż Victoria's Secret

fot. materiały prasowe

Leslie Wexner, kierujący firmą L Brands, do której należy bieliźniana marka Victoria’s Secret, odchodzi na emeryturę i ma rozważać jej sprzedaż. Wexner ma 82 lata i kieruje firmą od 1963 r.

Przyszłość Victoria’s Secret to duży znak zapytania. Jak wynika z analizy sprzedaży tej marki, czwarty kwartał notowała ona spadki. Przyczyniły się do tego rosnąca konkurencja na rynku bieliźnianym oraz problemy wizerunkowe. Wexner znał się z Epsteinem. Powierzył mu zarządzanie częścią swojego majątku. Jak zauważa agencja Reuters, ta znajomość kładła się cieniem na kierującym bieliźnianym imperium nie tylko w 2019, ale i wcześniej.

Wexner urodził się w 1937 r. Jest z pochodzenia Żydem. Ukończył administrację biznesową na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Zaczynał karierę zawodową w sklepie z ubraniami rodziców.

Wexner w 1963 r. pożyczył 5000 dolarów, by rozpocząć własną działalność. Założył The Limited. Sprzedawał tam luksusowe, limitowane ubrania. W rok później sklep jego rodziców zamknięto a oboje zaczęli pracować w firmie syna. Firma w 1969 r. stała się przedsiębiorstwem notowanym na giełdzie.

L Brands, w jaką przekształciła się z czasem The Limited, to konglomerat modowy, w którym obok Victoria’s Secret są też: Bath & Body Works, The White Barn Candle Company, La Senza i inne. Firma Wexnera pozyskała Victoria’s Secret w 1982 r., gdy marka funkcjonowała na amerykańskim rynku już 5 lat. W 2019 r. Victoria's Secret była największą siecią sklepów z damską bielizną w USA.

Waxner jest najdłużej pracującym prezesem firmy w ramach zestawienia Fortune 500.