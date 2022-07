92. sklep Castorama w Polsce. W każdą niedzielę obiekt będzie nieczynny

Nowy obiekt Castorama w Mławie zlokalizowany jest przy al. Świętego Wojciecha 17. Na powierzchni 2000 m2 na klientów mławskiego sklepu czeka szeroki wybór artykułów podstawowych, płytek ściennych i podłogowych oraz strefy inspiracji łazienkowych i kuchennych wraz z aranżacjami z wykorzystaniem dostępnych produktów. Kompaktowa formuła sklepu pozwala na sprawne zakupy z gamy ponad 15 tys. produktów dostępnych od ręki.

Castomaty: towar dostępny już po 2 h od zamówienia

Pozostałe produkty z gamy ponad 50 tyś. artykułów dostępnych na stronie sklepu internetowego Castorama.pl klienci mogą zamówić online lub telefonicznie z opcją dostawy do Castomatu sklepu w Mławie lub od razu z dostawą do domu. Dzięki usłudze Castomatów Klienci mogą odebrać swoje zamówienie już w ciągu 2 godzin po jego złożeniu. Sklep oferuje również szereg innych usług jak korzystanie z fakturomatów, kas samoobsługowych, czy możliwości skorzystania ze sprzedaży ratalnej, czy bardzo popularnych usług projektowania kuchni, łazienki oraz systemów szaf modułowych Atomia, a także montażu zamówionych elementów.



- Oferta naszego sklepu zawiera produkty z różnych kategorii cenowych i propozycji aranżacyjnych. Zarówno profesjonaliści, jaki i klienci szukający rozwiązań zgodnych z najnowszymi trendami, tych również przyjaznych środowisku i planecie, znajdą coś odpowiedniego do swoich potrzeb. Dzięki świetnie przygotowanemu zespołowi możemy świadczyć fachową i profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie i chcemy stworzyć miejsce, w którym przyjemnie robi się zakupy i gdzie chętnie się wraca - mówi Łukasz Wójcik Kierownik sklepu Castorama Mława.

Z okazji otwarcia sklepu Castorama Polska przygotowała dla klientów mławskiego sklepu wyjątkowy konkurs, w którym nagrodą główną jest karta przedpłacona o wartości 5000 zł do wykorzystania w sklepach Castorama, a także nagrody gwarantowane, jak karty przedpłacone o wartości 20 zł, zestawy narzędzi ogrodowych czy zapachy z serii AromaHome.

Sklep Castorama Mława otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00 i w soboty od 08:00 do 18:00. W niedziele (w tym także te handlowe) sklep jest nieczynny.