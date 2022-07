Action: 200. sklep w Polsce, obrót Grupy w I kwartale to 1,8 mld euro

Globalne obroty sieci w pierwszym kwartale 2022 r. wzrosły o ponad jedną czwartą, do 1,8 mld euro. W całym 2021 roku skonsolidowane obroty Action wzrosły o 23%, a zysk operacyjny wzrósł o 36% i w ciągu dwunastu miesięcy, do 3 kwietnia, osiągnął 932 mln euro. Liczba zarudnionych w Polsce zbliża się do 3000 osób.

Sieć Action powstała w 1993 r. debiutując w Enkhuizen w Holandii. Dziesięć lat później otworzyła setny sklep, a jej rozwój wciąż nabierał tempa. W Polsce Action zadebiutował w 2017 r. w Lesznie. Obecnie firma działa w dziesięciu krajach – oprócz Holandii, Action ma sklepy w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu i Polsce oraz w Hiszpanii.