Action będzie zatrudniać rocznie ok. tysiąca pracowników

Action jest obecne w 10 krajach, zapewniając klientom stale zmieniającą się ofertę około 6000 produktów z takich kategorii jak dekoracje, zabawki, artykuły papiernicze, odzież i wiele innych. Pierwszy sklep marki w Polsce został otwarty w 2017 roku w Lesznie.

Do każdego nowego sklepu Action zatrudnia 12 osób

W sumie Action liczy obecnie 3000 pracowników w Polsce. Przekroczenie tego progu nastąpiło wraz z uruchomieniem najnowszego sklepu marki, oficjalnie otwartego w sobotę 24 września w Łodzi, przy ulicy Łagiewnickiej 54. Do każdego nowego sklepu Action zatrudnia 12 osób - od kierownika po asystenta sklepu. Firma posiada również polską centralę i prowadzi dwa Centra Dystrybucyjne w naszym kraju.

Jak wygląda praca w Action?

"Jesteśmy bardzo dumni, że możemy powitać Dominikę, naszego 3000. pracownika. To wydarzenie podkreśla dynamikę rozwoju Action w Polsce, gdzie zatrudniamy obecnie około 1000 osób rocznie” - mówi Piotr Machowski, HR Manager marki w Polsce. "Na wszystkich stanowiskach, które obsadzamy - od pracowników sklepów, po specjalistę ds. łańcucha dostaw czy menadżera projektów - wszyscy dzielimy wartości Action. Są nimi orientacja na klienta, praca zespołowa, prostota, dyscyplina, świadomość kosztów i szacunek. To podstawa naszego sukcesu i fundament interakcji wewnątrz zespołu, a także kontaktów z naszymi klientami i partnerami biznesowymi" - dodaje.

Jeszcze w tym roku firma spodziewa się awansu ponad 200 pracowników w Polsce. Action chce także przyciągnąć młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i szukają przyjaznego miejsca na rozpoczęcie swojej ścieżki kariery w przyjaznym środowisku marki.

"Umożliwianie naszym współpracownikom rozwoju wspólnie z marką to ważna część naszego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że awanse wewnętrzne są motorem zaangażowania, długoletniej współpracy i dużym atutem Action już podczas samej rekrutacji. Są one również kluczem do zachowania naszego DNA marki przy tak szybkim rozwoju. Dynamiczny wzrost pozwala nam oferować wiele awansów, ale też możliwości mobilności wewnętrznej. Przykładem takiej ścieżki rozwoju jest jeden z naszych Dyrektorów Regionalnych, który współpracę z nami rozpoczynał jako pracownik pierwszego sklepu Action w Polce” - wyjaśnia Piotr Machowski. "Takich historii nie brakuje w obecnym zespole, jak również wśród pracowników, którzy są z nami od samego początku obecności Action w kraju. Gdziekolwiek znajdują się nasi współpracownicy, ludzie tworzący Action są kluczem do naszego sukcesu. To ich zaangażowanie i energia pozwalają nam spełniać nasze ambicje."

Action zatrudnia ponad 65 000 osób ponad 124 różnych narodowości, w 10 krajach.