Action, Dealz, Pepco, Tedi - te sieci otwierają najwięcej sklepów

- Dane GUS mówią, że sprzedaż detaliczna rośnie. W okresie od stycznia do sierpnia br. wzrosła o 7,3 proc. w stosunku do tego okresu w 2021 r. To tyle samo co w analogicznych miesiącach 2021 r. względem 2020 r. Stanowi to pozytywny sygnał z rynku pomimo relatywnie wysokiej inflacji – mówi Emilia Trofimiuk, starsza konsultantka w dziale doradztwa i badań CBRE.