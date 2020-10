Action debiutuje w Warszawie. 710 mkw. w CH Łopuszańska

fot. Action

W parku handlowym przy ul. Łopuszańskiej 22 został otwarty pierwszy w stolicy sklep dyskontowej sieci Action. W planach na październik są kolejne otwarcia w centralnej części kraju.

– Na początku naszej działalności w Polsce stawialiśmy na średnie i mniejsze miasta. Widząc duży popyt na nasz asortyment, szybko zdecydowaliśmy się spróbować sił także w dużych aglomeracjach. Dziś mamy już niejeden sklep w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Poznań czy Szczecin. Wreszcie przyszedł czas na Warszawę. Otwarcie pierwszego marketu w stolicy to jeden z najważniejszych celów, jakie zaplanowaliśmy na 2020 rok – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Do końca roku planujemy dalszy dynamiczny rozwój sieci naszych sklepów w Polsce. Będziemy wchodzić do różnej wielkości miast w centralnej i południowej części kraju – dodaje Sławomir Nitek.

W dobrym towarzystwie

Sklep Action znajduje się na parterze centrum Łopuszańska 22, w pobliżu parku trampolin i placu zabaw dla dzieci.

Sklep zajmuje powierzchnię ponad 710 m² i oferuje klientom artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje. 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a ponadto w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów.





Action to sieć dyskontów niespożywczych oferująca klientom tys. produktów codziennego użytku w 14 kategoriach. Detalista posiada obecnie ponad 80 sklepów w Polsce i zatrudnia ponad 1000 osób.

