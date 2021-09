Action inwestuje na Śląsku: nowe sklepy i centrum dystrybucyjne

Action przygotowuje się do otwarcia nowego centrum dystrybucyjnego, które zlokalizowane będzie na granicy Tych i Bierunia.

Action widzi duży potencjał w regionie, dlatego 2 i 9 września uruchomił kolejne dwa markety na Śląsku: w Gliwicach i Tychach.

- Otwarcie kolejnych sklepów w najważniejszych miastach Konurbacji Górnośląskiej to dla nas naturalny krok w rozwoju sieci Action. To właśnie na terenie województwa śląskiego, w Katowicach, działa centrala polskiego oddziału firmy. Pracujemy również nad uruchomieniem w pobliżu Tych i Bierunia drugiego centrum dystrybucyjnego w Polsce, co umocni pozycję Action na południu Polski i przyczyni się do dalszej ekspansji marki w kraju – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action w województwie śląskim

W Katowicach od czterech lat funkcjonuje główne biuro Action Polska. Miasto stało się centrum decyzyjnym firmy, co ułatwiło rozbudowę sieci sklepów nie tylko w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, ale też w innych województwach. Pierwszy market w regionie został otwarty w 2018 roku w Częstochowie. Później przyszedł czas na Dąbrowę Górniczą, Rybnik, Bytom oraz pierwszy sklep w Gliwicach. Teraz marka obecna jest w największych miastach Aglomeracji Śląskiej: łącznie w 29 lokalizacjach na terenie województwa ze 135 działających w Polsce.

Action otwiera nowe placówki w Tychach i Gliwicach. Drugi sklep Action w Tychach zajmuje powierzchnię prawie 940 m2 i znajduje się na parterze nowej części centrum handlowego Gemini Park.

Wygodne zakupy zapewnia również nowy sklep Action w Gliwicach, który mieści się na parterze parku handlowego Arena i zajmuje powierzchnię 890 m2.

Nowe centrum dystrybucyjne Action

Action przygotowuje się do otwarcia nowego centrum dystrybucyjnego, które zlokalizowane będzie na granicy Tych i Bierunia. Aktualnie trwają prace wykończeniowe zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Przekazanie centrum przez wykonawcę jest planowane na koniec września. Wtedy rozpoczną się pierwsze testy operacyjne m.in. w zakresie IT. Następnie centrum dystrybucyjne zostanie wypełnione pierwszymi artykułami z asortymentu Action.

- Ulokowaliśmy centrum dystrybucyjne na granicy Tych i Bierunia, ponieważ zapewnia nam to dostęp do świetnej infrastruktury komunikacyjnej oraz znajduje się niedaleko centrali naszej firmy w Katowicach. Dostawy do sklepów Action będziemy sukcesywnie realizować w ciągu kolejnych miesięcy – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action posiada obecnie 135 sklepów w Polsce i zatrudnia ponad 2000 osób.