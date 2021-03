Action otwiera kolejne sklepy. Wprowadzi kasy samoobsługowe

Sieć dyskontów niespożywczych Action, zwiększa swoją obecność w dużych miastach i rozbudowuje sieć sklepów w kierunku północy kraju. W ubiegłym tygodniu firma weszła do Krakowa, a teraz otworzyła swój trzeci market w Poznaniu i pierwszy w Myszkowie. Jeszcze w marcu br. sieć powiększy się o kolejne cztery sklepy. Siec planuje debiut w województwie pomorskim, w Gdańsku.

– Na naszym celowniku znalazły się największe aglomeracje – Kraków i Trójmiasto, gdzie do tej pory marka Action była nieobecna, oraz Katowice i Poznań, gdzie mamy już sklepy. To właśnie sukcesy, jakie osiągnęliśmy dotychczas w dużych miastach, pokazały nam, że warto postawić na ekspansję na takich rynkach. Poza debiutem w województwie pomorskim w planach na marzec mamy jeszcze m.in. otwarcie pierwszego sklepu Action w Nakle nad Notecią. Będzie to nasza druga lokalizacja w województwie kujawsko-pomorskim – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

11 marca, Action świętuje otwarcie dwóch nowych sklepów. Pierwszy z nich to obiekt wolnostojący przy ul. Pułaskiego 9 w Myszkowie. Drugi znajduje się w poznańskim centrum handlowym Kopernik przy ul. Mrągowskiej 4, na granicy osiedli Junikowo i Grunwald Południe. W przyszłym tygodniu markety Action pojawią się w katowickim Supersamie, centrum handlowym Stopiak w Nowym Targu oraz w Aura Parku w Nakle nad Notecią. Miesiąc firma zakończy otwarciem sklepu w gdańskim Rental Parku.

– Rozwijając sieć sklepów Action, bierzemy pod uwagę różne formaty – zarówno centra oraz parki handlowe, jak i obiekty wolnostojące. Najważniejszym czynnikiem wyboru lokalizacji jest bliskość klientów oraz potencjał ekonomiczny danego miejsca – podkreśla Sławomir Nitek.

Oprócz inwestycji w rozwój sieci sklepów, pod koniec marca Action wystartuje z pilotażowym programem instalacji kas samoobsługowych w wybranych nowych lokalizacjach. Pierwszą z nich będzie market w Gdańsku.